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可爾必思7／7誕生日愛心活動　攜手台灣民眾關注弱勢孩童、傳遞幸福

可爾必思（圖／業者提供）

圖、文／可爾必思提供

「可爾必思」乳酸菌飲料是許多人童年時期的美好回憶，舉凡巷弄超商和各大超市皆隨手可得，它的酸甜滋味讓男女老少都難以忘懷！事實上來自日本的「可爾必思」已有百年以上的歷史，為了延續「國利民福」 的產品初衷，台灣朝日飲料與中華基督教救助協會及安得烈慈善協會合作，攜手舉辦7/7誕生日愛心活動，共計捐贈出52,512瓶《開心成長「可爾必思」》予弱勢孩童；當天也藉由《兒童乳酸菌研究室》課程，讓中華基督教救助協會所幫助的弱勢家庭孩童習得乳酸菌、發酵的知識，為健康建立基礎概念，讓身心往幸福邁進。

「可爾必思」1919年7月7日在日本正式上市，在日本有國民飲料的美稱，因其美味與健康的特色，在台灣和世界各國都廣受喜愛。台灣朝日飲料董事長大石立先生與1919食物銀行總監張謙方先生共同表示，特別感謝台灣民眾和「可爾必思」一起幫助孩童，有消費者的支持與實際行動購買商品才能有這次活動的誕生，最終希望大家都能「享受健康美味，讓身心喜悅幸福、一起well-being」。台灣朝日飲料也將持續創造超越期待的美味，提供快樂的生活與文化，以高附加價值品牌作為成長動力，成為兼顧國際化與在地化價值的企業。

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