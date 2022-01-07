廚佛Fred簡單幾招帥氣端出「烏參牛腩煲」！親授「年節大菜」煮得輕鬆美味的獨門秘訣

▲看起來只能在老牌餐廳吃到的「烏參牛腩煲」，在廚佛Fred的親授下，就算是廚房菜鳥也能大展身手！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

過年即將到來，還在尋找年菜預購單嗎？今年就在家中廚房變出一手大師級料理，讓全家人驚豔吧！靠著大師傳授祕訣以及好上手廚具助攻，讓我們的廚藝一起衝刺一波吧！

向來強調開心做菜的廚佛Fred，這次特別開起「年菜速成保證班」，要為所有敲碗求救的粉絲們，不藏私上菜！這次他要示範的料理為「烏參牛腩煲」，準備材料相當簡單，除了主要食材烏參、牛腩，再備妥花椰菜，以及適量的蔥、薑、蒜、糖和香料即可。聽起來只能在老牌餐廳或是知名養生品牌才能吃到的「烏參牛腩煲」，沒想道竟然被Fred形容得相當好料理。「這道菜聽起來是大菜對不對？但它的做法只是前面備料有點繁雜，但過程其實很簡單！」Fred也笑說，過年時如果到男、女朋友家，就可以準備這道「烏參牛腩煲」，加深對方家人的好印象！

▲輕鬆迎戰年節料理，身為廚佛的Fred看起來毫不費力。

之所以能把料理做得有趣、流暢又隨性，紮實的底子固然是Fred在廚房一派輕鬆的關鍵，但懂得拆解步驟，讓過程看起來清楚好懂，更是他獨到的功力。「首先，我們可以放點油到鍋子裡，先把青蔥、蔥白炸到有點焦色，再放入蒜頭爆香，把薑片、辣椒下去炒一下，接著再把牛腩放入一起炒。」等到牛腩炒到七分熟後，就可以把所有炒過的食材、烏參及香料，一同放進壓力鍋內燉煮。趁著燉煮時另外將花椰菜燙熟，最後再與煮透的烏參與牛腩擺盤即完成！

▲肥瘦均勻的牛腩，炒至七分熟後和其他食材一同放入鍋裡，儘管料理尚未完成，香氣已經讓人直流口水！

過去，每每準備年夜飯，長輩們都要在小小的廚房裡，圍著傳統的炒鍋、爐子忙進忙出一整天。但如今的廚具，其實愈來愈講求在細節中提升料理效率，同時兼顧操作安全性，不僅特別適合在過前年除舊佈新、為自己迎來如虎添翼的料理功力，無形中也能幫許多裹足不前的廚房新手，靠著這些「新式神器」建立起對料理的自信！

▲▼一般家庭多會使用陶鍋等鍋具，燉煮「烏參牛腩煲」這類料理，此次Fred特別選用日本製的朝日活力鍋，除了大幅縮短燉煮時間，鍋蓋上的配重壓力閥也會在需要關小火的時候「搖動提醒」，是不少日本家庭很依賴的「智慧功能」。

在眾多的廚具品牌中，Fred對於來自日本的朝日鍋具格外有印象。「畢竟是日本製的鍋具，光從外型以及他們選用的材質、鍍膜技術等，各種細節度都讓人覺得很用心。」他特別強調，「像是活力鍋(壓力鍋)、平底鍋這類的鍋具，無論是開鍋、養鍋、清潔，都相當重要。」Fred直言，不正確清潔是傷害鍋子，不正確開鍋是傷害自己。「光是從鍋具上面的指示貼紙，以及手冊裡詳細的教學，包括隨鍋附上可以清理鍋具零件髒污的清潔棒等，這些很細心的提醒和預先想到的安排，都讓我看到日本品牌的嚴謹。」

▲以俐落廚藝與朝日鍋具相互搭配，就是讓料理快速完成且美味的秘訣。

示範完料美湯鮮的「烏參牛腩煲」後，Fred也大方分享，煮夫煮婦可以利用家中常見的平底鍋，為新年準備什麼料理。「平底鍋可以做很多東西！像我會在年糕外層包個春捲皮、餛飩皮，用平底鍋稍微煎一下就有脆度，而且比起油炸，內裡會更軟且Q，口感非常好，最後再用平底鍋燒焦糖淋上年糕，就是非常應景又獨特的年菜料理。」至於鹹食，像是煎魚、炒大蝦也都很適合，「過年最重要的就是除夕夜上桌的那條白鯧魚！」Fred難得認真地說，「象徵吉祥的白鯧魚，牠又貴又不能煎壞，所以在料理之前，選鍋就非常重要了。建議可以選擇不沾鍋、蓄熱性高的材質，只要加點油脂、溫度夠，魚煎起來就會香又不怕破，肉質與肉汁也都能好好的保留住。」

▼同為朝日旗下經典熱銷品項的全能平底鍋，共有香檳粉、鑽石藍2種顏色可選。

所幸，日本人也愛用的朝日鍋具，不只有能節省燉煮時間的零秒活力鍋，旗下另一款經典品項「全能平底鍋」，也在日本創下近700萬的銷量紀錄。強調幫每個家庭以少油、少調味，以食材原始的風味做出安心、健康料理的全能平底鍋，強調無油、少水更可烘烤。多元的料理方式來自於朝日特製的「四層不沾無毒塗層鍍膜」、「多孔鋁鑄造的鍋身」，不僅讓蓄熱性有感提升，也能讓想減少攝取油量的人，不用加油就可以烹煮食材，順利將本身即有油脂的肉類，輕鬆煎出酥脆外皮和鮮嫩肉質。想煮新鮮蔬食，也可以揮別過去一定要加大量水才能快炒的模式，以全能平底鍋就只需要加少許水蒸煮，保留最精華的營養與鮮甜。

讓人驚喜的是拆掉把手以後，平底鍋還能化身為烤鍋，從揉麵糰、發酵到烘烤，都能在全能平底鍋中完成。放入烤箱後，再藉由鍋身的手工鑄造多孔鋁材質，就能讓鍋裡的麵糰均勻受熱，烤出令人垂涎的金黃色澤與鬆軟口感。各種料理都能「一鍋包辦」，讓加班的日本人回到家還能快速料理，無怪乎全能平底鍋能解決長時間待在廚房烹煮的困擾，成為日本人愛用的廚房神器。

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▼超澎湃的年節組合，一次把零秒活力鍋、全能平底鍋2款明星商品全打包，贈品更多達7件組合，讓人拿到手軟。

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