士林空地租20天「幽靈垃圾」堆成山　地主賠到哭！政府沒輒原因曝

圖、文／鏡週刊

隨意棄置廢棄物的環保蟑螂，過去多在中南部流竄，最近悄悄入侵首善之都台北市，手法跟著進化，光是士林區社子島，1個月內就有2位地主被環保蟑螂以「假租地真丟棄」手法放置廢棄物後閃人，地主求助無門，只好花數十萬元找人清運。環保局證實，近來社子島及關渡地區確有不少類似案例，提醒民眾千萬小心。

▲台北市士林區社子島A地主的土地，遭環保蟑螂棄置大量廢棄物。（圖／鏡週刊提供，下同）

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8月初，台北市士林區社子島的A地主與B地主，各自花了數十萬元找來工人與卡車，清運自家空地上堆積如山的廢棄物。本刊調查，這些廢棄物都是一名潘姓環保蟑螂以「假租地真丟棄」的手法棄置。

A地主透露，他與B地主曾多次致電潘男，要求他盡快把廢棄物載走，但潘男卻以工作忙碌為由，一再推拖，最後甚至音訊全無、人間蒸發。

根據《廢棄物清理法》規定，未經主管機關許可，提供土地回填或堆置廢棄物，最重可判刑5年，併科1,500萬元罰金。為了避免遭移送法辦，A地主與B地主只好自認倒楣，各花了20萬元、40萬元，請人將潘男留下的廢棄物清理掉。

本刊接獲社子島地主投訴，一名潘姓環保蟑螂以「假租地真丟棄」手法欺騙他們，害他們一共花了60萬元，替對方收爛攤子，一名知情人士C先生告訴本刊，潘男在廢棄物回收業界打滾十多年，惡名昭彰，早年他在台北市文山區以低於市價的行情，承攬廢棄物回收業務，事後卻將廢棄物隨意傾倒在新北市五股、蘆洲等地郊區。

C先生表示，正當的回收業者要支付廢棄物焚燒處理費用，但潘男將廢棄物隨意棄置，少掉該有的處理成本，開價自然比其他業者便宜，加上潘男隨傳隨到、配合度很高，即便很多業主都知道他是環保蟑螂，也都睜一隻眼、閉一隻眼。

業主姑息養奸，讓潘男食髓知味，繼續坐大。最誇張的一次是，潘男將大量的廢棄物，載至承租的千坪空地堆放，害地主事後花了近500萬元雇人清理。

熟悉業界生態的C先生說，環保蟑螂多是集團在幕後操作，萬一出事了，就找其他人頭承租，由於警方態度消極，加上對於環保法規並不熟悉，多半認屬民事糾紛，沒有刑責，所以就算民眾報案，警方也不會受理，讓許多受害地主求助無門。



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