第四劑可選打Novavax！莊人祥：6類人適用「間隔5個月」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心目前開放接種第四劑（第二次追加劑）有6類對象，包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及低下且病情穩定者、醫事人員、機場港埠人員、機組員與機家檢疫相關人員、機構社福機構相關工作人員等。適用疫苗包含莫德納、BNT、高端，甚至今天起開打的Novavax疫苗也可以選擇。

▲指揮中心記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心7/8說明第二次追加劑(第四劑)接種對象。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心最先開放第四劑對象為年長者、安養機構、免疫力低下等族群，後續陸續開放可評估自身染疫風險與意願接種對象，依序是醫事人員，到後來機場港埠人員、機組員與機家檢疫相關人員、機構社福機構相關工作人員等，總計有6類人可以接種，與第三劑（第一次追加劑）間隔5個月以上。

莊人祥說明，目前有部分醫院誤會，第四劑接種者都要65歲以上，事實上，長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫低下病情穩定者，也都可以打。免疫不全、免疫低下者包含：

1. 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者

2. 器官移植患者/幹細胞移植患者

3. 中度/嚴重先天性免疫不全患者

4. 洗腎患者

5. HIV陽性患者

6. 目前正使用高度免疫抑制藥物者

7. 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者

8. 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

至於可以接種的疫苗，不論先前接種劑次廠牌，第二次追加劑可接種Moderna(50微克）、Novavax、高端或成人劑型BNT。其中Novavax為今天開放接種疫苗，也適用於第四劑接種。

指揮中心也提醒，如會接種前述疫苗後均發生過敏反應者，經醫師評估後，可接種Az疫苗；確診者建議於確診3個月後再接種，以延長痙苗保護力。