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剛到職3天被老鳥逼「填離職單」！他爆氣反嗆　網曝暗黑內幕

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲原PO最近剛被公司錄取。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者朱祖儀／綜合報導

剛到一間新公司，通常都會期待有一個好的開始。一名網友透露，最近剛到職3天，每天都在外面跑業務，不過被老闆稱讚就讓他備感欣慰。未料資深會計師卻認為不適合，還叫他填離職單，讓他相當傻眼，直接回嗆「你是老闆嗎」。文章曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，最近被一間進出口貿易公司錄取，擔任業務助理，每天都和業務學長在外面拉客戶，也都會和老闆匯報工作進度，雖然才到職3天，但屢屢被對方稱讚。沒想到公司一名資深會計師卻認為他不適合這份工作，還要求他填離職單。

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原PO聽到後氣得回嗆「你是老闆嗎？你是主管嗎？我們是同一個階級，只是你比較資深，就有權利叫我填離職單嗎？」並說沒想到資深員工可以叫新人填離職單，「真的刷新我三觀了」。他也認為是因為對方都待在辦公室，不了解業務的工作，「出來跑過之後就知道業務真的不簡單，只會坐在辦公室出一張嘴說我們很爛」。

▲宅男,上班族,工作（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO剛到職3天就被老鳥說不適合。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

不少人看到後紛紛勸說，「不要理他不就好了」、「會不會是他覺得你太好想把你弄走，怕他之後被比下去」、「不要理他就好了，裝作沒聽到，這樣他就會自爆」、「如果你能承受得了老員工的壓力，且薪水符合你的期待就繼續待下去，不能適應就換了吧」。

但也有人指出，「被資深的會計師說不適合…是否是老闆的意思？有時老闆的稱讚真的聽聽就好～也許這幾天觀察下來，老闆覺得你不適合，但不好意思直接跟你說，就請會計跟你說，給你一些暗示吧」、「有的是老闆辦白臉，老員工辦黑臉，代替老闆趕你走」。

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關鍵字：

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