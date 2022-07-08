蛋撻地位動搖！肯德基推出超狂「咔啦整隻雞」　限量1.4萬份開賣

▲肯德基推出超狂限定新品「咔啦整隻雞」全台限量1萬4千份。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

肯德基日前在粉專PO出「不忍了！＿＿＿已怒」貼文，誓言新品宣戰蛋撻地位引發網友熱議，今（8）日宣布，推出超狂限定新品「咔啦整隻雞」，集結獨門炸雞美味工法，手工裹粉與酥脆多汁特色，整隻雞全部炸給你，還搭配3種沾醬，蒜味、韓式、蜂蜜芥末，將於7月12日起上午10點半正式開放預購！

▲肯德基推出超狂限定新品「咔啦整隻雞」。（圖／記者林育綾攝）

肯德基日前賣關子預告新品，引發網友紛紛加入戰局猜測，炸雞、蛋撻各有擁護者，甚至有人許願雞米花回歸。而今日業者正式公布推出「咔啦整隻雞」，讓消費者手撕開吃，再搭配蒜味沙茶、韓式辣醬、蜂蜜芥末三種醬料，增加炸雞口感豐富度，整隻手撕過癮、酥脆爽口、Q彈爆汁，滿足聚會聚餐需求。

「咔啦整隻雞」限定PK APP會員以預定快取來購買，需要至少前一天預購，將於7月12日上午10:30起正式開放預購，全台限量1萬4千組，售完為止，預計吸引炸雞控手刀訂購。

此次也推出「咔啦整隻雞 就醬High派對餐」，內容包含咔啦整隻雞x1 + 香酥脆薯(大)x2 +原味蛋撻禮盒x1 +瓶裝可樂 x1 +沾醬x3（蜂蜜芥末/ 韓式辣醬/ 蒜味沙茶 各一），嚐鮮價899元（原價999元）。

▲▼肯德基推出超狂限定新品「咔啦整隻雞」限量1萬4千份。（圖／記者林育綾攝）

另外，頂呱呱近來也祭出「馬殺雞」活動，即日起至7月10日爽吃整整5隻原味炸雞腿，下殺68折，並加碼推「3大銅板加價」優惠，只要購買原味雞腿組即可享49元加購呱呱包、大杯紅茶雪泥、2杯35元指定飲品，提醒優惠雞腿組每人限購2份、加價購每人限購10組，每日、每店限量開賣，售完為止。

而拿坡里近日則重磅推出整桶都是腿的「義式雞腿桶」，裡頭有8隻罪惡炸雞腿，並驚喜祭出「買8送8」優惠，即日起至8月31日限時2個月凡於全門市購買「義式雞腿桶」就送「8隻義式雞翅」，只送不賣。

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