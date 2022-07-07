沈浸式圓頂投影體驗！府中15打造充氣式「圓宇宙」期間限定展出

▲新北市府中15打造「圓宇宙－沉浸式圓頂體驗展」。（圖／新北市文化局提供）

記者林育綾／台北報導

迎接暑假到來，新北市「府中15」打造「圓宇宙－沉浸式圓頂體驗展」，讓民眾進入氣式圓頂空間內，感受四面八方被影像包圍的震撼和療癒，暫時忘卻疫情下的焦慮，即日起至10月31日在府中15的3樓展出。

府中15與國立臺灣藝術大學科技藝術實驗中心合作，引進充氣式投影圓頂，具備適用於多種場域的機動性，也免去穿戴式裝置的不便，民眾只要進入充氣式圓頂中，就會即時呈現四周環繞影像。

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▲▼進入氣式圓頂空間內，感受四面八方被影像包圍的震撼和療癒，暫時忘卻疫情下的焦慮。（圖／新北市文化局提供）

為了配合暑假親子同遊檔期，此次主題特別邀請手繪插畫家陳鈺明、音樂創作者呂理鈞合作歌曲《帶走》及動畫，希望藉由歌曲傳達，讓一陣風或是一場雨，將大家被疫情籠罩下的憂愁與情緒通通帶走，並暫時忘卻身處於疫情陰霾下的焦慮。

此外，陳鈺明創作《這是什麼DOME DOME》一共有4種不同主題的影像，以圓頂特殊觀看模式，可以將動畫製作成以圓心向外擴散的畫面，讓民眾沉浸在可愛的Emoji 動畫世界中，並與圖像合影留念，享受一段療癒放鬆的時光。

「圓宇宙－沉浸式圓頂體驗展」即日起至10月31日止在府中15的3樓展出，體驗時間為上午10點～12點；下午2點～5點，更多訊息可至府中15官網查詢。

圓宇宙－沉浸式圓頂體驗展

日期：即日起～10月31日

時間：上午10:00-12:00；下午2:00-5:00

地點：府中15，3F展覽室

地址：新北市板橋區府中路15號