「重機雙鬼」19秒逆向狂飆破解測速　騎士傻眼灌爆：還想上國道？

記者許力方／綜合報導

重機族盛行跑山，有車友日前在山路目擊，後方2輛重機騎士超車後，行經特定路段，突然雙雙詭異地「逆向橫跨」緊靠對向馬路邊行駛，仔細一看，才發現原來是在躲區間測速照相機，事後他將行車紀錄器畫面公布，痛批是遇到「老鼠屎」，引發熱烈討論，短短36秒就讓大批網友傻眼直呼「這種素質還想上國道啊？」「這種騎法真是前所未見的鳥！」

目擊車友6日透過「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」投稿這段36秒的行車紀錄影片，痛批「老鼠屎躲區間？躲測速？」只見他們行經一處山路時，遇到2名重機騎士行駛在雙黃線、連超2車，該路段限速40公里，下一秒，2騎士在可超車路段突然橫跨到對向車道，朝馬路邊邊騎去，緊貼著山壁逆向前進，詭異騎法讓人摸不著頭緒。

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▲重機騎士19秒逆向狂飆破解測速。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



影片中，2名重機騎士就這樣一路加速逆向，途中與2輛機車擦肩而過，騎了19秒才終於彎回到正向，囂張騎法連路邊的騎士都看傻眼，直盯著他們快速離去的背影。目擊車友仔細一看，才發現原來該路段設有區間測速照相機，2騎士疑似為了閃避測速而逆向，畫面一曝光就引發熱烈討論。

網友紛紛質疑痛罵「逆向行駛跟區間測速超速那個罰比較重？」「原來還有這招 跑去對面閃測速」、「這種騎法真是前所未見的鳥」、「不要再害人啦！就是有這種屎人啊」、「重機中的敗類，敢做不敢當，丟臉」、「你自己想死，也別害到對向車」、「這樣想上高速公路？」也有人狂酸「死神不喜歡被欺騙的感覺」、「果然還是熟悉的紅牌最對味」、「結局一點都沒有讓人感到暖心」、「放心吧～這種騎法相信沒多久大家就會在車禍新聞上看到他們」、「早就說了減速丘最實用了。」

▼目擊騎士全傻眼。

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