出現本土BA.5變異株個案　衛福部提醒「接送入境親友六指引」

記者皮心瑀／台北報導

指揮中心日前公佈國內首見Omicron變異株BA.5本土病例，2名個案曾赴機場接美國返台家人後確診，衛福部重申親友接送的六大指引，並將維持防疫規範及邊境管制措施，減少變異株威脅。

▲國內疫情概況——境外移入疫情現況。（圖／衛福部提供）

行政院院長蘇貞昌7日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」時，衛福部表示，近期全球疫情上升，且國際間BA.5及BA.4等Omicron亞型變異株病例佔比持續增加，造成部分國家疫情回升；國內疫情持續緩降，惟境外移入病例陸續檢出BA.4、BA.5變異株，且已有造成家庭群聚本土感染病例，請務必落實邊境管制作業，及相關接觸者的防疫措施，並加強變異株監測與定序，減少變異株威脅。

另外，衛福部提到，目前持續檢出感染Omicron BA.4及BA.5亞型個案，將密切監測，而本土如今出現2例BA.5確診病例，提醒民眾接送入境親友應參照防疫車隊的規範，包括接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套及佩戴口罩；親友上車前，應針對手部、鞋底、行李消毒；車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風；車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談及碰觸；接送完成後，建議針對全車內外清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭；建議自我健康監測，有症狀即快篩，快篩陽性應主動告知醫師接觸史。