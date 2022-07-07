　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣首發混合燃料導控科研火箭　7／9旭海發射場升空

▲台灣首次雙節科研火箭「科研火箭」 。（圖／民眾提供）

▲台灣首次雙節科研火箭「科研火箭」 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣首次雙節科研火箭「HTTP-3A」第二節飛行測試，受天候影響延期，國家實驗研究院國家太空中心訂於7月9日清晨6點，再次於「旭海火箭發射場」進行發射，屆時仍以「發射以穩健安全做最大考量」。

這項發射計畫原訂5月3執行，當時風力超過10級取消，經2個月準備，國家實驗研究院國家太空中心（簡稱太空中心）預計在七月九日清晨六點，再次於「旭海火箭發射場」進行發射，仍以「發射以穩健安全做最大考量」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項發射計畫原訂5月3日發射，但前一晚風力超過10級，經健康檢測，發現火箭的航電飛控系統無法正常運作，無法在現場修復，因此決議取消科研火箭發射，原訂6月就要重新發射，但未執行，目前訂定9日實施。

國家太空中心主任吳宗信曾說「旭海火箭發射場」如果試射成功，是全球第一枚可以具飛行導控技術的混合式火箭，對於台灣的自主衛星發射前進了一大步。

而這次主要執行HTTP-3A雙節火箭中第二節的第一次飛行測試，預計飛行時間8分鐘，飛行距離12公里，由陸地射向外海，約在發射後85秒到達10公里高的最高點，開啟減速降落傘，於第490秒落海；但如高於發射過程可承受的每秒10尺風速將影響飛行軌跡，必須再次暫停，擇日測試。

當地鄉親則期待「旭海火箭發射場」除建立商業火箭發展基礎並掌握先機，搭配當地保有原來觀光資源，讓該成為台灣獨有的火箭之鄉，全力衝刺觀光。

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
正中午「男女坐引擎蓋狂搖」！　16秒片瘋傳
拋震撼彈！剛被判7年8月　立委陳超明擬參選苗栗縣長
熱到爆！9成勞工想放「高溫假」　勞動部回應
獨／重返高雄超商性侵現場！　惡狼竟在店員眼前座位區硬來
「重機雙鬼」北宜逆向狂飆19秒躲區間測速　下場曝光
邊境再放寬！　政院：已決定放寬、增加總額
快訊／逆轉女王！戴資穎虐爆地主女將　挺進8強
快訊／16歲少年機車雙載　打滑撞山壁爆頭慘死
竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出！　2人表情成亮點
夏克立「離家出走1個月」　黃嘉千跪地痛哭！爆幸福全是假象

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

台灣首發混合燃料導控科研火箭　7／9旭海發射場升空

弟弟帳戶多3萬！貴婦傳「姐姐想你了」親姊一震　曝驚天秘密

高雄「超商隨機性侵」案引恐慌　網友傻眼：治安變壞了？

逛殭屍展「頭暈到手扶牆壁」　資深道長曝這2區：經我感受...少去

全球百億點閱網漫《我獨自升級》動畫化確定！電影視覺海報曝光

養樂多都怎麼開？　網分享「1開法」留言炸鍋：根本是邪教！

台南大坑休閒農場公益芒果活動　用愛陪伴弱勢孩童

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

溪邊驚見「狗界漁夫」 下水一分鐘大魚Get！

紫衣女馬路「蹲點撞車」　下半身移到車底浪漫緊盯

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

台灣首發混合燃料導控科研火箭　7／9旭海發射場升空

弟弟帳戶多3萬！貴婦傳「姐姐想你了」親姊一震　曝驚天秘密

高雄「超商隨機性侵」案引恐慌　網友傻眼：治安變壞了？

逛殭屍展「頭暈到手扶牆壁」　資深道長曝這2區：經我感受...少去

全球百億點閱網漫《我獨自升級》動畫化確定！電影視覺海報曝光

養樂多都怎麼開？　網分享「1開法」留言炸鍋：根本是邪教！

台南大坑休閒農場公益芒果活動　用愛陪伴弱勢孩童

徐永明臉書時隔707天再發文　「願風雨夜後仍見微光」

自助早餐、晚餐免費爽吃！住飯店「直接下殺3.4折」　再送海陸火鍋

超過10萬人下載！安卓4款惡意App　偷偷騙走用戶的錢　

身陷論文抄襲風波！　桃園議會國民黨團：林智堅應退選

正中午「男女坐引擎蓋狂搖」　16秒片瘋傳！他看光光：小心中暑

「中華大學考上台大國發所」很勵志？ 台大生直言：洗學歷

好友借2000元！還款「只轉1985元」真相傻眼　她氣炸：還說沒差

年齡差29歲！地下女偶像七夕閃婚58歲天才漫畫家…父女戀修正果

客運北宜線推優惠搶客！搭車贈菠蘿麵包　免費遊長埤湖

主播老公電腦私藏色情片　《魔女寶刀未老》女星抓包外遇踹下體

生活熱門新聞

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

獨／台中地標熄燈　房東：麥當勞主動退租

現代人愛用肥皂洗澡？網揭3點完勝沐浴乳

到全聯買麵包「阿伯竟放購物籃」　5秒片驚呆　

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

麥當勞「1亂象」無法可管　網：難怪一直收店

不爽陳時中「任內2件事」！李秉穎哀號：我渴得要死又餓得要死

他今早搶先飛日本：我們東京見！　2萬人按讚喊羨慕

重機逆向躲測速　遭灌爆：想上國道？

學霸曬27年前聯考准考證！六年級想起1規定狂抖

今天是小暑「5禁忌」注意！　小心犯了傷身

人妻失業討生活費　尪竟喊：愛愛1次給5百

奇葩妹轟男友騎車環島不載　原因曝光被罵翻

BA.5失守恐飆回單日8萬　專家籲做3件事

更多熱門

相關新聞

1場未打 沃爾執行14.1億球員選項

1場未打 沃爾執行14.1億球員選項

NBA2021-22賽季剛剛落幕，處於重建狀態的火箭，與陣中最高薪的主控沃爾(John Wall)達成協議，整季都未讓他出賽或進行交易，且整季4431萬美金天價合約照領。根據美國媒體報導，沃爾的經紀人已經通知火箭球團，將會執行2022-23賽季球員選項，下季沃爾年薪將高達4740萬美金，折合台幣高達14.1億元。 

拜登證實：美國將提供烏克蘭「火箭系統」

拜登證實：美國將提供烏克蘭「火箭系統」

中科院「偷渡」旭海試射引不滿　科研火箭計畫添變數

中科院「偷渡」旭海試射引不滿　科研火箭計畫添變數

慘成墊底爐主　火箭主帥希拉斯續任

慘成墊底爐主　火箭主帥希拉斯續任

火箭格林狂飆41分　拚新人王拉尾盤

火箭格林狂飆41分　拚新人王拉尾盤

關鍵字：

牡丹火箭發射太空中心旭海火箭發射場

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

快訊／李沛旭曬「對戒牽手照」！　宣佈喜訊：李先生&李太太

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

女星勸夫妻「真的不宜做1事」！

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面