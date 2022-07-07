台灣首發混合燃料導控科研火箭　7／9旭海發射場升空

▲台灣首次雙節科研火箭「科研火箭」 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

台灣首次雙節科研火箭「HTTP-3A」第二節飛行測試，受天候影響延期，國家實驗研究院國家太空中心訂於7月9日清晨6點，再次於「旭海火箭發射場」進行發射，屆時仍以「發射以穩健安全做最大考量」。

這項發射計畫原訂5月3執行，當時風力超過10級取消，經2個月準備，國家實驗研究院國家太空中心（簡稱太空中心）預計在七月九日清晨六點，再次於「旭海火箭發射場」進行發射，仍以「發射以穩健安全做最大考量」。

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這項發射計畫原訂5月3日發射，但前一晚風力超過10級，經健康檢測，發現火箭的航電飛控系統無法正常運作，無法在現場修復，因此決議取消科研火箭發射，原訂6月就要重新發射，但未執行，目前訂定9日實施。

國家太空中心主任吳宗信曾說「旭海火箭發射場」如果試射成功，是全球第一枚可以具飛行導控技術的混合式火箭，對於台灣的自主衛星發射前進了一大步。

而這次主要執行HTTP-3A雙節火箭中第二節的第一次飛行測試，預計飛行時間8分鐘，飛行距離12公里，由陸地射向外海，約在發射後85秒到達10公里高的最高點，開啟減速降落傘，於第490秒落海；但如高於發射過程可承受的每秒10尺風速將影響飛行軌跡，必須再次暫停，擇日測試。

當地鄉親則期待「旭海火箭發射場」除建立商業火箭發展基礎並掌握先機，搭配當地保有原來觀光資源，讓該成為台灣獨有的火箭之鄉，全力衝刺觀光。