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《我在房市賺1億》李杰炒股慘賠　被控策畫擄人勒贖二審逆轉無罪

▲▼高雄1元福田水餃二次熄燈，店長李杰受訪表示是因為房東不提供店面。（圖／記者洪正達攝）

▲「富豪居」創辦人李杰遭控因投資失利，參與擄人勒索，一審遭判2年6月徒刑，二審大逆轉無罪。（圖／資料照，下同）

記者郭玗潔／高雄報導

曾以筆名「月風」出書討論股票投資、理財房市的名人李杰，被控2017年因拿蘇姓男子的資金炒股失利，李杰私下向蘇男表示，蘇男會損失2000萬，是因為股票投資團員裡的宋、簡2人私自拿錢操作股票，並向蘇透露宋、簡2人行蹤，協議由蘇撂人擄走宋男，拘禁27小時後，向家屬勒索拿到贖金464萬元。此案經高雄地院審理，依共同犯私行拘禁罪判處李杰2年6月徒刑，不過二審大逆轉，改判李杰無罪。

據了解，37歲的李杰成立的臉書財商社團「富豪居」有17萬名成員，過去他曾在高雄開「福田水餃」，號稱以「1顆水餃只要1元，清寒及年長者只收半價0.5元」回饋社會，卻爆出刻意炒作，事後搬去台東開店後又關店。

▲▼高雄1元福田水餃二次熄燈，店長李杰受訪表示是因為房東不提供店面。（圖／記者洪正達攝）

據檢警調查，李杰與多名友人成立投資團隊，為精準掌控成員下單買賣時間，於結算損益成立「公桶」制度，由李在內13人各出資數十萬至數百萬元，共同集資近2700萬元作為下單買賣股票之用，李再以富豪居臉書影響力與上櫃公司股票成本低、易於操縱等特性，挑選股價較低價上市公司，連續買賣沖洗方式，在臉書、LINE群組中張貼股票訊息，以此操縱股價交易活絡假象，以取信為投資人，被檢方依違反證券交易法等罪嫌，將李杰等13人提起公訴，此案另在審理中。

判決書指出，一蘇姓男子因信任李杰，曾交付金錢由李杰代為投資股票。李杰於2017年2月在高雄住處頂樓，向蘇男表示，因和宋、簡等人合資的投資股票的「公桶」內金額，遭宋、簡擅自拿去投資操作「青雲國際科技股份有限公司」的股票，總共虧損了2000 萬元，宋、簡藉此私自獲利，而蘇男交給李杰的資金則虧損。

檢警認為，李杰與蘇男因此協議，由蘇男強行帶走宋、簡2人，逼他們交出擅自操作而取得的獲利，李杰並告知蘇男，宋、簡平日經常在李杰承租地點共同看盤、討論投資股票，蘇男隨即連絡其他同夥，並向友人借用一輛保時捷黑色休旅車，眾人在麥當勞集合後，出發到瀋陽街口堵人，順利將宋強行拉到後座中央，簡則奮力掙扎而趁隙逃脫。

宋被擄後，被蘇男等人載到高雄永安區一漁塭工寮拘禁，期間蘇男等人拿棍子毆打宋男，並拿電子電火器電擊宋，要他承認因擅自操作股票，導致蘇男損失2000 萬元，並強迫宋摸槍，恐嚇如果宋不承認，就要對李杰不利，並嫁禍給他。

據檢警調查，蘇男隨後又向宋的家屬要求300萬贖金，而後在李杰的指示下，又將贖金提高到500萬元。同時李杰也扮演雙面角色，假意提出100萬，讓家屬湊得464萬元，雙方在高雄殯葬管理處面交，並要宋男簽下和解書後，釋放宋男，宋男總計被限制自由約27小時。

經宋事後報警，本案此案經高雄地院審理，依共同犯私行拘禁罪判處李杰2年6月徒刑，蘇男除了拘禁又非法寄藏槍枝，合併處7年徒刑，其餘同夥11人各判6月到2年不等。不過二審高分院認為，李杰只是向蘇男透露宋男行蹤並要他去詢問下單的事，並無積極證據顯示有共同私行拘禁之犯意，且當李杰得知蘇男也知道自己的行蹤，還心生恐懼，特別叫人從桃園南下保護他，改判李杰和其餘3人無罪，另7人維持原判，全案還可以上訴。

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