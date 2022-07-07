藍營酸陳其邁任內頻停電　他提數據打臉：不做功課烏龍監督

▲0303全台大停電時，高雄民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市區昨日無預警停電，國民黨團酸市長陳其邁任內停電多次。對此，高雄市議員林智鴻今（7）日提出相關數據指出，2019-2020年平均停電件數1425件，而2021年停電件數1179件，較前兩年平均下降17.3%，他回批國民黨，見到停電，第一件事竟然是見獵心喜，急著做圖卡帶風向、攻擊市府，這難道是負責的監督行為嗎？

林智鴻表示，根據向台電要到的數據顯示，陳其邁市長上任後，2021年全高雄停電件數是1179件，較前兩年（2019-2020年），每年平均1425件，反而下降17.3%。

▲民進黨高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴文萱翻攝）

林智鴻說，這顯示國民黨推出的候選人柯志恩完全不熟悉高雄，只想打高空的炒作心態，國民黨團更是毫無客觀的只憑印象就急著召開記者會，在在顯示了不專業還有無心，完全是為了攻擊而批評。

林智鴻提到，發生停電，國民黨團立刻攻擊市府任期停電次數，但完全不做功課、去查找客觀數據，根本是自打臉？他強調，做為在野黨監督政府施政是理所當然，但建議國民黨在指責政府之前，應該做好充足準備，引用客觀數據來支持自己的論點和立場，才是一個合格而且負責的政黨該有的行為。