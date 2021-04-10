欠稅813萬「資金轉其他帳戶」　桃園某鋼鐵公司負責人遭拘提管收

▲桃園市陳姓鋼鐵公司負責人，積欠813萬餘元欠稅未繳，經多次催生仍拒繳，法務部執行署桃園分署9日清晨拂曉出擊將陳姓負責人拘提到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某鋼鐵公司陳姓負責人積欠財政部北區國稅局桃園分局、中壢稽徵所營業稅、勞保與健保款等共計813萬餘元，行政執行署桃園分署屢次通知催繳仍拒不到場，桃園分署9日會同警方持法院核發拘票強制拘提陳男，向桃園地院聲請管收獲准。

據桃園分署指出，36歲的陳姓負責人在桃園、新竹等地區承攬多筆廠房興建工程，被查出有大筆工程款收入，但卻拒絕清償欠稅，行政執行官深入追查其公司資金流向，發現陳男銀行帳戶持續有往來廠商工程款匯入，公司資金還輾轉流入陳男的哥哥與其他第三人帳戶。

▲法務部執行署桃園分署9日將陳姓負責人拘提到案，並向法院聲請管收獲准。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，陳男自2020年7月至今年2月間，桃園分署多次通知到場說明均拒不到場，因此向桃園地院聲請拘票，9日清晨會同警方將陳男強制拘提到案，由於陳男仍未繳納或提出具體清償計畫，經桃園地院法官審訊後裁准管收。

桃園分署強調，納稅義務人若有履行能力卻故意不履行，或有隱匿處分財產情事，若遭查獲將嚴格執法、絕不寬貸，提醒納稅義務人勿心存僥倖，以免遭拘提管收得不償失。

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