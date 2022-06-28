用印章玩彩繪 「我的作品未完成」民眾化身傳統文化藝師

▲台南市文資處舉辦「我的作品未完成」無形文化資產特展，透過耳熟能詳的故事呈現，讓民眾感受工藝創作背後的不為人知的複雜過程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

廟宇豐富細緻的雕刻彩繪，不但傳遞文史，也是各種精緻工藝的呈現，台南市文資處舉辦「我的作品未完成」無形文化資產特展，透過耳熟能詳的故事呈現，讓民眾感受工藝創作背後的不為人知的複雜過程，特別地是設計由參展者自己定義創作內容，可以跟藝師創作對比，寓教於樂，也讓文資概念更容易親近。

文化局長葉澤山指出，台南除了是文化首都，也是眾神之都，文化與信仰有密不可分的關聯，由信仰衍生的宮廟建築，繪畫雕刻等藝術，也落實在常民生活，淺移默化成為庶民美學，而藝師們從接到委託案的起稿，開始選擇主題、角色、場景，到構圖佈局、安排比例等，經歷耗費心思、再三推敲的燒腦過程，最後才能成就令人驚嘆的廟宇藝術。

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展出分為藝術腦細胞及藝師搞工藝兩個部分，其中，藝術腦細胞以廟宇常見的虎牢關三英戰呂布及博古圖為範本，將藝師繁複的作品拆解，將包括人物、場景及花草的元素，做成印章，讓觀展民眾自行創作，創意設計，激發參觀學童的興趣，也創造出各種無厘頭的作品，原本應該是戰鬥激烈的虎牢關前，出現了笑容可掬的彌勒佛，鯉魚沒有躍龍門，卻爬到樹梢，相當有趣。

至於藝師搞工藝，則透過藝師手稿，呈現創作過程的糾結，例如其中一幅七爺八爺畫像，最終呈現的是七爺右手持扇往上招，但透過手稿，可以看到藝師曾經思考過扇子是要往上或往下，經過預繪後，才決定以比較有張力的向上手勢呈現，顯見藝師搞工藝過程的用心。

文資處指出，透過生動有趣的展出，不但可以傳承珍貴的文化資產，也能感受藝師們美學的呈現，展覽目前在民治文化中心展出，剩下最後一週，有興趣的民眾可以把握時間，感受藝師們永遠在動腦思考創作的歷程，展期至7月3日。