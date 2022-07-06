　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首見本土BA.5家庭群聚　指揮中心：1接觸者陰性「研判社區仍安全」

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明BA.5本土病例情況。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

指揮中心宣布，今天新增2例Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，2人一同到機場接送美國返台家人時遭傳染，為一起家庭群聚，匡列1名密切接觸者為陰性，研判社區仍安全。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增Omicron BA.5亞型變種病毒病例，分別為2例本土個案及2例境外移入病例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這起群聚最早確診的指標個案為一名美國入境的境外移入女性個案，這名個案於6月19日帶著2名孩子返台，入境時出現咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，於機場採檢確診，2名孩子6月23日也因發燒就醫採檢確診。

不過，由於這一家三口入境時，指標個案在國內的哥哥及母親曾到桃園機場接送，後來哥哥6月24日出現症狀，同日快篩陽後通報確診，指標個案6月29日經BA.5擴大採檢時再次採檢陽性，6月30日確診，2人都接種過3劑疫苗，確認為一起家庭群聚事件。

羅一鈞說，經衛生局調查，6月19日接機當天，5人全程配戴口罩，車程中車窗緊閉，無人飲食，最早發病的指標個案與國內2名家人無肢體接觸；不過，由於桃園到台中車程時間比較長，接送時被傳染可能性高，另外也匡列1名相關接觸者，目前採檢結果為陰性，研判社區還算安全。

指揮中心指出，現有研究顯示Omicron BA.4及BA.5傳染力已提高，但導致重症的機率並沒有明顯較高，未來將持續提高國內COVID-19疫苗覆蓋率，降低BA.4及BA.5的社區傳播威脅。

指揮中心也提醒，目前入境旅客約有25%是由親友開車接送，呼籲務必參考防疫車隊的防疫措施，包括接送者應打滿2劑以上疫苗並穿戴手套和口罩；親友上車前應對手部、鞋底、行李進行消毒；車內不飲食並保持充分通風；車上所有人全程佩戴口罩、避免交談；接送完成後對全車進行內外清消。

ET快訊
「磨到破皮了」小三鹹濕cosplay　人夫嗨翻
台灣先生谷月涵：台股再跌有限　「這關鍵」決定反彈勝敗
快訊／許藍方5點聲明反擊！　揭1000萬元內幕
定期定額0050「沒賺反倒賠」急了！　網見1句話酸爆：你別買
快訊／民進黨雙北市長人選10天內揭曉！　17日全代會前完成提
獨／全台首設「機車道區間測速」　車禍反增加！數據曝光
BA.5入侵台中！一家三口自美國返台　接機親友全遭感染
黃嘉千的「大咖律師」背景超狂！曾幫討16億贍養費　福原愛大S

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

桃機貼心！機場公司打造職場互助教保服務中心　營造友善職場

南投+688！確診長輩住居處偏僻　暖心藥師扮柯南送藥到府止咳

設定目標總是做不到？心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症

桃園+3687！7／11開設26接種站　Novavax疫苗免預約注射

屏東+1362　首批嬰幼兒莫德納7／23開打

雲林1.2萬劑Novavax疫苗到貨　最快7／8配合政策施打

台南市確診+2902名　黃偉哲宣布Novavax疫苗開放預約施打

林智堅遭檢舉論文抄襲　教部：函請學校依法查處並回報

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

桃機貼心！機場公司打造職場互助教保服務中心　營造友善職場

南投+688！確診長輩住居處偏僻　暖心藥師扮柯南送藥到府止咳

設定目標總是做不到？心理學家教你「3步驟」擺脫拖延症

桃園+3687！7／11開設26接種站　Novavax疫苗免預約注射

屏東+1362　首批嬰幼兒莫德納7／23開打

雲林1.2萬劑Novavax疫苗到貨　最快7／8配合政策施打

台南市確診+2902名　黃偉哲宣布Novavax疫苗開放預約施打

林智堅遭檢舉論文抄襲　教部：函請學校依法查處並回報

男租客突失聯！房東上門一看「房子被賣了」：買方一家已住9個月

鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動　向縣府反映希望活動續辦

日本情侶闖旅遊勝地「野外露出」PornHub爆紅！　結果遭檢舉慘了

沒藍營參選人要跟蔣萬安掛看板？　本人貼照片澄清：別被認知作戰！

拉拉半夜生病突然不能走路　「全家出動」揹狗衝醫院背影超暖

台東+492　首批Novavax即將配送7／9開打

老不修！變態公公露鳥要媳婦幫洩慾　遭拒只好自己來...下場慘曝

北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

普丁可能提議停火！就等達成「這目標」　澤倫斯基將陷入兩難

台大哪科系最該廢除？　網狂點名「這科系」：禍害台灣20年

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

生活熱門新聞

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

快訊／BA.5正式侵台！首見2例本土個案

本土首例BA.5　羅一鈞揭傳染途徑

這天起越來越熱　大雷雨都變少

快訊／3縣市大雨　午後豪雨熱區曝

好市多店員推1物！他噴9萬求饒：別再說了

好市多台灣神祕股東「大統吳家」起底　籃球國手變亞太區總裁

「捧1克拉鑽戒求婚」她嫌不浪漫　男友餐廳大暴走

工地神秘傳說　梁柱旁的黑桶子

紫衣女蹲點撞車「下半身插進去」緊盯　網笑：內衣穿好啦

女友離過婚！多金帥男「見成人直播」綠炸崩潰

更多熱門

相關新聞

BA.5入侵台中！一家三口自美返台　接機親友也感染

BA.5入侵台中！一家三口自美返台　接機親友也感染

Omicron亞型變異株BA.5入侵台中！台中市衛生局今天下午在疫情記者會公布，台中有5名BA.5確定病例，全是一家人。據悉，是一名30多歲女性帶2名孩子自美國返台先後確診，當時前往接送的母親、哥哥也都確診，基因定序後確定都是染感亞型變異株BA.5。

研究：重複感染後「更易冒出新病灶」

研究：重複感染後「更易冒出新病灶」

LIVE／BA.5正式侵台！2例接機遭傳染　侯友宜說明最新疫情

LIVE／BA.5正式侵台！2例接機遭傳染　侯友宜說明最新疫情

快訊／BA.5正式侵台！首見2例本土個案

快訊／BA.5正式侵台！首見2例本土個案

陳秀熙：本土疫情收斂　8月底確診可望跌破萬例

陳秀熙：本土疫情收斂　8月底確診可望跌破萬例

關鍵字：

BA.5本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面