首見本土BA.5家庭群聚　指揮中心：1接觸者陰性「研判社區仍安全」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明BA.5本土病例情況。（圖／指揮中心提供）



文／中央社

指揮中心宣布，今天新增2例Omicron BA.5亞變種病毒本土個案，2人一同到機場接送美國返台家人時遭傳染，為一起家庭群聚，匡列1名密切接觸者為陰性，研判社區仍安全。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增Omicron BA.5亞型變種病毒病例，分別為2例本土個案及2例境外移入病例。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這起群聚最早確診的指標個案為一名美國入境的境外移入女性個案，這名個案於6月19日帶著2名孩子返台，入境時出現咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，於機場採檢確診，2名孩子6月23日也因發燒就醫採檢確診。

不過，由於這一家三口入境時，指標個案在國內的哥哥及母親曾到桃園機場接送，後來哥哥6月24日出現症狀，同日快篩陽後通報確診，指標個案6月29日經BA.5擴大採檢時再次採檢陽性，6月30日確診，2人都接種過3劑疫苗，確認為一起家庭群聚事件。

羅一鈞說，經衛生局調查，6月19日接機當天，5人全程配戴口罩，車程中車窗緊閉，無人飲食，最早發病的指標個案與國內2名家人無肢體接觸；不過，由於桃園到台中車程時間比較長，接送時被傳染可能性高，另外也匡列1名相關接觸者，目前採檢結果為陰性，研判社區還算安全。

指揮中心指出，現有研究顯示Omicron BA.4及BA.5傳染力已提高，但導致重症的機率並沒有明顯較高，未來將持續提高國內COVID-19疫苗覆蓋率，降低BA.4及BA.5的社區傳播威脅。

指揮中心也提醒，目前入境旅客約有25%是由親友開車接送，呼籲務必參考防疫車隊的防疫措施，包括接送者應打滿2劑以上疫苗並穿戴手套和口罩；親友上車前應對手部、鞋底、行李進行消毒；車內不飲食並保持充分通風；車上所有人全程佩戴口罩、避免交談；接送完成後對全車進行內外清消。