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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇友辰／久懸「連身條款」存廢　亟待憲法法庭一槌定音

▲審判，法槌，司法，司法不公，正義，再審。（圖／視覺中國CFP）

▲目前多數死刑尚未執行的案件，於判決定讞前均有因「連身條款」之適用而未獲公平審判機會。（圖／視覺中國CFP）

筆者在今（2022）年2月25日以《死囚打憲法訴訟求活　最高院分案連身條款違憲嗎？》為題投書媒體，指出最高法院內規的「連身條款」使被告上訴後，一再由相同的法官審理，導致人民無法信賴法院能夠公平審判，顯然與《憲法》第16條保障人民訴訟權，以及「法定法官原則」與「公平法院原則」等精神相違背；而在文末亦特別呼籲，希望在大法官宣告違憲前，最高法院能主動檢討分案制度，盡快廢除「連身條款」，改循一般分案程序依電腦輪分案件，以落實《憲法》保障人民訴訟權之意旨，避免釋憲所引發的不良後遺症。

文章發表一個月後，為回應各界要求改革的聲音，最高法院於今年3月29日召開法官會議，就「更二連身條款」及「重大刑案連身條款」之存廢進行討論，無奈多數法官認為「連身條款」已施行35年，且司法院1987年授權的函令也未撤銷，現今卻要決議其存廢，時間點不妥，乃決定「不予表決」，亦即維持現狀，交由憲法法庭解套，白白錯失了改革的契機，令人扼腕。

按「人民有受法院公平審判的權利」，這不僅是我國《憲法》第16條保障的基本權利，更是國際人權公約所規範的普世價值。而要實現公平審判，必先有公平法院作為前提，亦即法院必須由客觀無偏見的審判者組成。尤其被告提起第三審上訴，無非希望爭取最後一次機會，由另一個對案件本身沒有成見的合議庭法官能重新審視卷證，若法官已參與了前次審判，自然對案件會產生定見，而無法期待能在最終審判時完全持平客觀，作出公正的裁判。

值得注意的是，《兩公約》第三次國家報告國際審查委員於今年5月13日舉行全國矚目的記者會，公布審查通過的「結論性意見與建議」共計92點。其中第82點即指出：「根據國內法院的判例，各級刑事法院訴訟的法官，只有參與過前審裁判後，再行參與同一案件之裁判，才被認為缺乏公正性。然而，根據國際公平審判標準，若其先前已參與預審程序，在此情況下，特別是出於調查措施的數量和性質等考量，若判決公正性可能引起合理的懷疑，法官就不應參與案件。因此，委員會建議政府確保國內法律符合《公民與政治權利國際公約》第 14 條第 1 款的要求。」除了再度闡明公平審判的重要性外，也形同宣告現行「連身條款」由原撤銷發回更審相同法官承辦的作法，不符合國際人權公約規範，自應盡快改善，刻不容緩，否則四年後恐又淪為國際審查指摘的事項，留下不良印象。

我國目前多數死刑尚未執行的案件，於判決定讞之前均有因「連身條款」之適用，而使被告有未能獲得公平審判保障的情形存在。以我國羈押最久的死刑犯邱和順案為例，邱和順在高等法院與最高法院間來回更審11次，而在這11次最高法院審判中，有超過半數的法官是重覆而未自行迴避，很明顯違反了上揭《公政公約》第14條公平審判的要求。況且該案定罪過程充滿瑕疵及爭議，死刑判決是以被告遭刑求的自白為主要依據，並無充分的直接物證，多年來民間尋求平反屢遭挫折，已到山窮水盡的階段。

其他冤案團體救援的「台灣最高齡死刑犯」王信福案，所遭遇的不公審判亦然。王信福於1990年間捲入開槍殺警案，他被指控是提供凶槍的主嫌，但經科學鑑定，凶槍沒有他的指紋，而法院判有罪的證據就是開槍者的自白。這點跟筆者過去救援平反成功的蘇建和案如出一轍，真凶已執行槍決不在，被指證的人死無對證，是最典型的冤案結構。果憲法法庭能藉此機會，依照前揭結論性意見與建議檢討「連身條款」之存廢，並使冤案被告獲得重新審理的機會，或可望突破現行司法困境，以補救確定判決的錯誤，讓冤獄苦難早日結束。

據悉，目前憲法法庭所受理案件中，已有34名死囚連同其他聲請人，合計有44件併案審理，主張最高法院「連身條款」違憲，尋求救濟的可能。不過，外界擔心若大法官作出判決宣告違憲，死囚獲釋或翻案後，是否會對被害者家屬帶來影響，引起社會紛擾危及司法公信的建立？

對此，憲法法庭書記廳長許辰舟於今年6月21日記者會中提到，假如憲法法庭判決違憲，因不是裁判憲法審查，是法規範憲法審查，死刑犯的案件不會直接被撤銷，而是須經由檢察總長依法提非常上訴，在非常上訴期間法無明文規定應立即放人，若非常上訴成功，最高法院撤銷確定判決，回復案件未確定時期，則須視相關羈押規定處置。若此，社會大眾所擔心的紛擾亦可能出現，故仍須由憲法法庭預為綢繆防範，於判決中妥為釋示因應，兼顧法律安定性及人權保障，為憲法法庭締造新頁。

古人有云：「樹德務滋，除惡務本」，前此最高法院為人詬病的保密分案、限量分案等制度，均分別於2012年、2021年走入歷史。如今最高法院議而不決的「連身條款」，同屬侵害人權的分案積習，不僅犧牲當事人審級利益，也破壞公平法院的要求，期盼憲法法庭儘速列入審理排程，作出符合人權公約要求的判決，以杜爭議，為國家之幸也！

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●蘇友辰，執業律師、中華人權協會名譽理事長，著有《蘇建和案21年生死簿》。以上言論不代表本公司立場。

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法律司改人權蘇友辰蘇建和連身條款限量分案最高法院兩公約邱和順王信福死刑憲法法庭

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