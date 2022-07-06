大型重機爭路權連4天衝國道　前車友名醫列3理由：開放弊多於利

▲▼ 紅牌重機爭取上國道 。（圖／國道高速公路局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日前有大型重機團體網路網路串連，於7月1日至4日發起以違規行駛國道方式爭取路權，4天下來警方攔獲91輛重機進入國道，警方皆當場舉發及移置，另未當場攔獲及攔截不停者，也都調閱沿線監控影像蒐證，經確認後已依職權逕行舉發13件，逃逸者另依刑法公共危險罪偵辦。曾為重機車友的神經內科醫師宋思權醫師向媒體表示，「尊重車友爭國道路權，但他個人認為開放弊多於利。」

宋思權表示，自己年輕時候也是重機玩家但因摔車開刀後就不再騎車。就他個人而言，並不贊成重機上國道，因為現在車友年輕，若開放國道，汽車、重機彼此都認識不夠，直線國道騎起來也沒有跑山路過彎追逐核心力的體驗，加上國道直線較容易疲勞。

國道警方表示，依據道路交通管理處罰條例第 33 條及第 92 條規定，機車違規行駛高速公路，處新臺幣3,000 至6,000 元罰鍰；拒絕停車接受稽查而逃逸者，處新臺幣10,000 至30,000 元罰鍰，並吊扣其駕照 6 個月。現階段高速公路仍未公告開放550cc以上大型重機可行駛路段，再次呼籲大型重型機車車友們，在主管機關未公布開放國道前，請遵守法令規定，勿違規上高速公路，若發現有意圖集結大批重機違規上國道，或有危險駕駛行為而影響高速公路行車安全，將依刑法妨害秩序及公共危險罪究辦，絕不寬貸。