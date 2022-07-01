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「掃條碼」就可換機！LINE最新更新出爐　四大功能一次看

▲LINE更新。（圖／LINE提供）

▲LINE更新。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE推出12.10.0版本更新，此次更新中，包含釘選服務和分享畫面「塗鴉功能」優化等4項更新，Android與iOS系統皆已於2022.6.27上線，更新之後，要移動帳號變得更加方便。

▲LINE更新。（圖／LINE提供）

▲換機只需要掃描條碼。（圖／LINE提供）

以行動條碼移動帳號

LINE版本更新至12.10.0（含）以上，就可以使用掃描行動條碼輕鬆換機，更新後新增更簡單且快速的移動帳號方式，直接掃描行動條碼即可換機，不用輸入LINE密碼或任何資訊。

LINE表示，跨系統也適用，就算舊手機中沒有備份LINE聊天記錄也沒關係，使用行動條碼移動帳號時，最多可在新手機上還原約14天內已解密的LINE對話紀錄（包括圖片、影片等）。同系統裝置移動帳號時，若在舊手機有備份聊天記錄，換機時一樣可選擇復原至新手機。

「以行動條碼移動帳號」除了適用於「手機號碼不變，換新手機」外，也適用於「換新手機號碼也換新手機」的用戶，需要到LINE > 主頁 > 「設定（齒輪圖示）」>「個人檔案」中修改電話號碼，並且注意電話號碼需同為同一地區，跨國家則無法適用。

釘選服務優化

此次更新後，可釘選的服務從原本的8個新增至14個，且在編輯頁面長按服務圖示即可拖移調整順序，操作更方便。

▲LINE更新。（圖／LINE提供）

▲LINE更新。（圖／LINE提供）

▲釘選功能增加至14個。（圖／LINE提供）

分享畫面的塗鴉功能優化（目前為Android系統限定）

在群組通話中開啟「分享自己的螢幕畫面」時，除分享畫面者外，與會者也可使用塗鴉功能，分享畫面者須為Android裝置且LINE版本為12.10.0（含）以上、適用於群組視訊 / 語音通話和LINE會議室。

▲LINE更新。（圖／LINE提供）

▲與會者也能使用塗鴉功能。（圖／LINE提供）

LINE社群新增「封鎖被檢舉用戶重新加入」功能

此次更新後，社群管理員可將這些來去一陣風的騷擾帳號設定為黑名單，禁止再加入聊天室中，這些明顯來搗亂的有心人士就算換了名稱也無法再加入，LINE社群的封鎖黑名單功能方便管理員更有效管理聊天室。

▲LINE更新。（圖／LINE提供）

▲社群可強制退出騷擾用戶。（圖／LINE提供）

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