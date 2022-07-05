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彰化「斜槓鄉長」擁23張證照！當過醫生、開怪手滅火　超狂經歷曝

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏，下同）

記者閔文昱／綜合報導

在這個斜槓興起的世代，不少人會妥善運用時間，在做好既有本業的同時，斜槓或發展副業。不過，彰化縣花壇鄉的顧勝敏在擔任鄉長前，不僅是地方執業醫師，甚至還有怪手駕駛執照、疫苗管理、甲級廢水及廢棄物處理技術員等多達23張的結業證書、執照，讓不少鄉民看了驚呼「被醫生職業埋沒的天才駕駛」、「斜槓鄉長」。

顧勝敏近日在臉書整理自己所擁有的證照、證書，只見項目包山包海，除了醫學張本科相關之外，還有疫苗管理、甲級廢水處理專責人員、甲級廢棄物處理技術員、中山醫學大學學士與碩士學位、重機械操作挖掘機、裝載機、大客車、危險物品訓練證明等23結業證書、執照等，他本人也不禁笑稱，「我以前怎麼考了那麽多的証照」、「謝謝以前認真的自己」。

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

事實上，顧勝敏在擔任鄉長前是一名執業醫師，在地方開設診所，從政後許多事務都是親力親為，過去就曾在目睹民眾偷倒事業廢棄物後，騎機車猛追並將車牌拍下後交給警方，讓警方不到1小時便將對方逮捕；也曾因花壇鄉1處廢棄物堆置場發生大火時，第一時間就上場開怪手協助滅火；更曾在清消作業人力不足時，親自到前線當清潔隊員，讓不少民眾印象深刻。

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

對此，花壇鄉民也紛紛大讚，「文武雙全，厲害」、「全方位發展」、「太強了吧！犯規」、「佩服佩服」、「斜槓鄉長」、「被醫生職業埋沒的天才駕駛」、「太強了，真的是多才啊」、「敬佩，多項專業」。

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

▲彰化縣花壇鄉長顧勝敏領有23張證照，被鄉民稱為「斜槓鄉長」。（圖／翻攝自Facebook／愛鄉愛民 顧勝敏）

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關鍵字：

顧勝敏

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