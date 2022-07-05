林智堅出借資料又回頭引用？　鄭麗文揭陳明通聲明疑點

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文遭指涉嫌抄襲，其指導教授、國安局長陳明通5日解釋，學生余正煌取得林智堅同意後，才借用林智堅民調資料。對此，國民黨立委鄭麗文透過臉書發文質疑，既然如此，為何林智堅論文卻要引用余正煌論文？

名嘴黃揚明挖出台大國發所碩士生余正煌論文，指出林智堅與余正煌民調資料一樣，林智堅對此強調「絕對經得起考驗」；陳明通則澄清，當初他徵得林智堅同意，把林智堅資料給余正煌用，只是余正煌先畢業，他比較晚畢業罷了。

鄭麗文表示，林智堅聲稱台大國發所碩士論文是自身研究，余正煌論文參考他提供的資料和初稿，只是自己晚他1年畢業而已，但為何林智堅要引用余正煌論文文獻？她也質疑，陳明通明知余正煌較早畢業，且2篇論文內容雷同，為何當下不要求掛名或共同著作，以避免爭議？

鄭麗文提及，前幾天前自稱旅美教授的「翁達瑞」臉書帳號日前利用社交平台發文指控國民黨高雄市長參選人柯志恩學術不倫，如今大型迴力鏢打臉，「林智堅的中華大學碩論與國科會委辦報告高度雷同，反正只要顏色對了，論文抄抄抄閉眼都能過」。她諷刺，林智堅籃跟藍傻傻分不清楚，教育部明天要不要乾脆把官網改成籃等於藍？