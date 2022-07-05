王鴻薇要林智堅「有羞恥心就退選」　比照李眉蓁論文案「退回學位」

記者袁茵／台北報導

被民進黨徵召參選桃園市長的新竹市長林智堅，被國民黨台北市議員王鴻薇5日踢爆碩士論文涉嫌抄襲，與2007年12月科學工業管理局發標的委辦案結案報告幾乎一樣，甚至連錯字都相同；而王鴻薇也提及國民黨高雄市議員李眉蓁論文抄襲事件，認為中華大學應重啟調查，並向林智堅喊話，倘若有羞恥心就該自動退回學位、退選。

▲國民黨台北市議員王鴻薇5日召開「政府標案抄好抄滿！王鴻薇踢爆林智堅論文全抄襲！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

王鴻薇5日上午在台北市議會召開記者會，現場擺放一份林智堅在中華大學2008年7月發表的「以TCSI模式評估國內某科學園區之周邊居民滿意度」碩士論文，以及一份2007年12月26日科學工業管理局發標、2008年6月20日結案的「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」（採購標案E961209）結案報告。

王鴻薇表示，林智堅碩論與科學工業管理局發標的委辦案結案報告內容幾乎一樣，兩份內容只有章節排序刻意不同、題目刪掉「新竹」字樣，但內容、數據圖表、錯字都一樣，且民意調查資料都是同一份，承辦人員皆為王明郎博士。

被問到先前李眉蓁因論文抄襲事件而放棄學位，現在會不會出面呼籲林智堅也放棄學位？王鴻薇回應，如果按照當時李眉蓁的標準，中華大學應該啟動調查，如同當時中山大學調查並撤銷李眉蓁學位一樣，現在擁有鐵證如山的證據，中華大學應啟動調查、撤銷林智堅學位。

王鴻薇強調，如果林智堅稍微有點羞恥心，就該自動退回學位，且中華大學不只有林智堅一名碩士，「難道要為了一個人而讓整所學校蒙羞嗎？請中華大學自己清理門戶。」

王鴻薇批評，林智堅還好意思說過去被人檢驗過，現在看來根本經不起考驗，當時僅是因為科學工業管理局委託的結案報告未見諸天日，現在真相大白，「林智堅你作為政治人物，你如果有羞恥心，就應該宣布退選。」