婆婆上廁所不關門！亂闖主臥室「直撲大床」　媳見這幕崩潰

▲婆婆經常亂翻原PO的東西。（示意圖／CFP視覺中國）

記者朱祖儀／綜合報導

即使婚後不和夫家人同住，也會有婆媳問題？一名人妻抱怨，她婚前就知道沒辦法和長輩同住，所以沒有住進婆家，但婆婆偶爾會到他們家住，許多作為讓她看了很頭痛，因為對方不僅上廁所不關門，還會不說一聲就直接闖進主臥室躺床。不少網友看到後，也傻眼表示「真的沒禮貌！」

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她和老公一起住在外縣市，婆家和娘家都有他們家的鑰匙，過來前都會說一聲，而婆婆偶爾還會過來住幾晚。但讓她崩潰的是，對方上廁所常常不關門，而且會亂開衣櫥或抽屜，甚至直接翻看她的帳單，或不說一聲就躺到主臥室的床上。

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▲婆婆上廁所都不關門。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO表示，每次婆婆要進主臥室時也不會敲門，被請出去還會堅持賴在裡面不走，「好險另一半懂我的點，不用我開口就都阻止了」。但她也想和對方說，「你這樣的行為只是增加你兒子的勞累，因為隨時要注意並阻止你失控的行為」。

網友看到PO文後表示，「通通交給隊友就對了」、「主臥鎖起來，講不聽下次把大門鎖換了，讓她在太陽下等你們」、「門鎖不換一下，至少房間門要鎖起來」、「門鎖換過，這樣很沒禮貌，沒隱私」、「鎖起來啊！會很難嗎」。