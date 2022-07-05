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大陸 大陸焦點 特派現場

女大生花錢玩「劇本殺」嚇到送醫搶救！一查腦出血　醫曝危險因子

▲劇本殺。（圖／CFP）

▲近年來，不少年輕人追捧社交新寵劇本殺、密室逃脫。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

劇本殺（LARP，又稱臨場動態角色扮演遊戲）新鮮刺激的體驗，近年頗受年輕人青睞，但有些劇本殺營造出了極其恐怖的氛圍，有人體驗後受到不小的驚嚇！近日，湖南長沙22歲的女大學生小彤（化名）就被嚇出了腦出血。

據《紅網》報導，小彤最近都沒怎麼休息，覺得自己年輕，身體扛得住。不料7月1日下午3點左右，小彤跟朋友一起玩「劇本殺」的時候，被嚇得全身無力、頭暈氣促、四肢麻木、感覺減退。

休息片刻後，小彤的症狀並未得到緩解，同伴趕緊撥打急救電話，將小彤送到了長沙市第四醫院急診科。

醫生迅速為小彤完善檢查，檢查結果顯示，小彤右側額頂葉出、蛛網膜下腔出血（腦血管畸形），急診立即開展止血、護腦等對症支持治療，並邀請相關科室專家會診。目前，小彤正在進一步治療中。

長沙市第四醫院岳麓院區急診急救中心主任兼重症醫學科主任、主任醫師黃豔表示，一般來說，腦出血好發於中老年人，常常與腦血管硬化、高血壓等疾病有關。

然而，近年來，長沙市第四醫院急診科也接診到許多出現腦出血症狀的年輕患者。為什麼腦出血越來越年輕化？黃豔解釋，這與年輕人平時不健康的飲食習慣、作息不規律、工作壓力大、缺乏運動等因素密切相關。而情緒激動也是腦出血的重要誘因，諸如生氣、激動、焦慮、悲傷、恐懼、驚嚇等過激的情緒都可能導致腦出血，這主要是由於情緒激動時心跳加快、血壓突然升高所致。

醫生提醒，平常生活中，要保持心境平和，保持規律作息，保證充足睡眠。當突發意識模糊，肢體、語言障礙等腦病症狀時，第一時間撥打急救電話。其次，當患者倒地時，盡量讓他們平臥，不要隨意搬動，保持呼吸道通暢，盡量安撫患者，保持患者情緒平穩。

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