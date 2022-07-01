剛看完棒球賽…女大生「突昏倒墜軌」遭列車當場輾斃！學霸背景曝

▲ 22歲華裔女學霸地鐵站墜軌身亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

當地時間6月28日，美國22歲華裔女大學生Helen Chen在地鐵站墜軌後不幸身亡。警方透露，事發時列車正在進站，Chen突然暈倒，跌落鐵軌。司機試圖停車但未奏效，Chen被卷入車底，因傷勢嚴重離世。據當地華人媒體報導，Chen來自上海，中學和大學課程在美國就讀。

綜合媒體報導，當地時間28日晚上10點40分左右，紐約一輛南行7號線列車緩緩駛入位於曼哈頓42街的中央火車站。一名年僅22歲的華裔女大生，在紐約地鐵候車時不幸墜軌，被飛馳而來的列車輾壓而過，現場血肉模糊，慘不忍睹。

隨後趕到現場的警方透露，司機看到了墜落軌道的女子，也用最快的速度試圖停車，但強大的慣性還是無法阻止，已經緊急刹車的列車當場撞了過去。

隨後，警車、消防車和救護車幾乎同時到達，救援人員第一時間關閉了鐵軌的電源。7號線一度緊急停擺，該站外圍也滿是趕來救援的警察、消防和醫務人員。現場畫面顯示，眾人合力趴在站台邊上，把手伸進車輪和站台沿壁，試圖將傷者拉出並實施緊急搶救。

▲現場救援畫面。（圖／翻攝自微博）

警方核實資料後確認，這名22歲的死者為陳海倫（Helen Chen，譯音），來自美國加利福尼亞州，推測為華裔，紐約大學本科在校生，目前在拉扎德Lazard投資銀行做暑期實習生。

事發當天，Helen剛剛和同事相約去看紐約大都會隊的棒球比賽，結束之後準備搭地鐵回家，等車時突然暈倒，血灑鐵軌當場死亡。警方表示，經過初步判定，Helen是因為突然暈倒而摔落下站台的，目前沒有任何跡象顯示是因為外力導致暈倒墜軌。

之後，Helen供職的投行通過內部郵件證實了這一消息。該行發言人表示，「對Helen的不幸逝世感到震驚，在生命還未綻放的年紀，如此優異的青年，就過早逝去，讓人扼腕。」