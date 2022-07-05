美戰迷尖叫！美少女戰士限定店登陸台中　巨型上弦月打卡點一次看

▲《美少女戰士Crystal shop & café期間限定店》將於7/6～8/21在台中草悟廣場登陸。（示意圖／主辦提供，下同）



記者林育綾／綜合報導

美少女戰士粉絲必衝！去年在台北東區引爆美戰迷炫風後，如今《美少女戰士Crystal shop & café期間限定店》將於7/6～8/21在台中草悟廣場登陸，以Crystal動畫系列作為店裝風格，粉嫩色系搭配10位水手戰士造型角色立牌、2米高立體上弦月等4大打卡點，讓粉絲拍不停；更有全新甜點、獨家週邊等，預計攻陷粉絲荷包。

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▲▼此次以美戰Crystal動畫系列搭配粉嫩色系，打造夢幻店裝。

此次《美少女戰士Crystal shop & café期間限定店》以美戰Crystal動畫系列搭配粉嫩色系，打造夢幻店裝，重現美戰迷心中經典，除了有水手10戰士角色人型立牌排排站，在店門外迎接粉絲到來；還有水手5戰士也躍上落地窗，在夕陽下拍攝超華麗；而餐飲區也有超萌的露娜、阿爾特米斯、戴安娜在拍照牆；現場還有最經典的2米高立體上弦月再次出動，4大打卡點一次搜集。

▲▼愛心造型生乳酪蛋糕、造型手工餅乾攻陷美戰粉絲。

餐點方面，祭出全新3款愛心造型生乳酪蛋糕，上面印有水手月亮與晚禮服假面的粉紅泡泡身影造型紙卡，旁邊更擺上螺旋愛心變身盒與星星點綴；另有7款造型手工餅乾，除了有經典美少女戰士代表守護星符號外，更有最萌的露娜、阿爾特米斯；而5款經典水手戰士造型瑪德蓮，繽紛的顏色跟經典水手服的裙擺造型，好吃又好拍。

▲▼經典造型甜點包括月權杖、螺旋愛心變身盒的造型雞蛋糕；水手戰士造型瑪德蓮。

去年來不及前往台北的美戰迷，也能在此次吃到經典餐飲回歸！包括螺旋心月權杖、螺旋愛心變身盒的造型雞蛋糕；還有霜淇淋雞蛋糕、水手五戰士代表色氣泡飲替粉絲消暑，更能收藏對應角色皮革杯套與吸管套；而熱可可、咖啡、抹茶拿鐵等熱飲，也都加上水手10戰士Q版轉印奶泡，適合揪姊妺們一起搜集。

▲水手五戰士代表色氣泡飲。

而周邊方面，也有許多實用物，包括月亮螺旋愛心變身盒、螺旋心月權杖的T-shir；變身盒或露娜圖樣的2款立體口罩、水手戰士守護星符號的平面口罩、立體造型筆、閃亮流沙杯墊、馬克杯等，讓喝水也變得夢幻。

▲▼快閃店周邊。

還有只送不賣的「螺旋心月權杖造型餐具架」，凡餐飲區單筆消費滿800元就送；而商售區單筆消費滿1500元就送2款限量造型卡片，週週推出不同款式，總共12款；開幕期間更加碼送限定收藏夾，限量3千份，讓美戰迷手刀衝。

另外，引起全球轟動的《鬼滅之刃 全集中展》將於2022年開跑，首站於台北國立臺灣科學教育館展開，將由木棉花、時藝多媒體共同舉辦，本次除了將集中在《立志篇》、《無限列車篇》前的人物介紹及鬼殺隊各柱角色背景，同事以佈景、動畫穿梭展覽中間，更在亞洲首站特別增設「無限列車車站」、「胡蝶忍＆香奈呼」拍照區，而周邊更有日本限定商品，展期自即日起～10月10日止。

▲▼《鬼滅之刃 全集中展》首站於台北國立臺灣科學教育館展開。（圖／記者蘇晟彥攝）

