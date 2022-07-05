朱俐靜乳癌逝！他示警：有7風險因子「癌症必復發」　開燈睡覺也NG

▲朱俐靜乳癌病逝。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

藝人朱俐靜3日乳癌病逝，享年40歲。乳癌是台灣女性癌症發生率首位，腎臟科醫師江守山表示，「終結乳癌從來不是靠化療電療」，認為從生活習慣開始調整，才是預防乳癌最重要的關鍵。

江守山今在臉書發文，認為對抗癌症還是要靠預防，因傳統的癌症治療會造成極大痛苦，且效果相當有限。他也根據已發表的實證醫學報告整理乳癌預防方式，「預防癌症的發生，不但不會帶來太多痛苦，且對生活品質干擾也相當有限。」直言今天不養生，明天養醫生。

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江守山指出，葉酸可降低酒精增加的乳癌風險，建議民眾每天攝取1000 IU維生素D、維生素A；適量攝取多纖維素、褪黑激素，食用魚、綠茶、海帶、石榴、紅葡萄、黃豆製品等食物，並保持每天運動30分鐘的習慣。

此外，江守山也示警，乳癌病人即便再努力治療癌症，若以下風險因子沒去除，等於癌症根源還在，也必然會再復發：

1. 肥胖

2. 喝酒多於一份（一罐啤酒，一杯紅酒，一小杯烈酒）

3. 動物性雌激素：使用5年以下風險1.81，五年以上風險2.65（含避孕藥及停經後賀爾蒙治療）

4. 游離輻射如X光

5. 塑化劑DEHP的暴露

6. 鎘

7. 開燈睡覺