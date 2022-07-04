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《2022桃園藝術亮點》新書發表　收錄12位藝術家精彩故事

▲《2022桃園藝術亮點》新書發表。（圖／文化局提供）

▲《2022桃園藝術亮點》新書發表。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

記錄桃園重要藝術家、具指標性叢書的《桃園藝術亮點》，今年收錄包括油畫、水彩、水墨、攝影、錄像等不同領域，享譽國際的12位藝術家精彩故事，無論是藝術表現的形式或是創作探討的議題，皆是歷年出版中最多元豐富的。《2022桃園藝術亮點》新書發表及簽書會，4日於市府文化局舉行，吸引愛好藝文人士參加。

▲《2022桃園藝術亮點》新書發表。（圖／文化局提供）

《2022桃園藝術亮點》叢書收錄的藝術家有：精雕細繪鄉土景致的曾盛俊、以疊影特色展現人性情懷的游雯珍、開創興遊美學的羅青、以膠彩刻畫自然之美的徐子涵、藉由禪書筆意以沉澱人心的李蕭錕、遊藝於書法篆刻的呂國祈、雕工刀法精湛的吳榮賜、從柴燒陶藝體現生活逸趣的徐興隆、在雕塑中穿越心靈虛實的陳齊川、以當代設計重塑原住民精神的瓦歷斯．拉拜、透過影像思辨社會環境的陳界仁、以及藉由光畫抒發古典風情的高志尊等12位頂尖藝術菁英。

▲《2022桃園藝術亮點》新書發表。（圖／文化局提供）

▲簽書會▼《2022桃園藝術亮點》新書發表。（圖／文化局提供）

▲《2022桃園藝術亮點》新書發表。（圖／文化局提供）

為了提升這套叢書，記錄的完整性與宣傳推廣，除了沿襲以往依據田野調查、訪談撰文、文獻爬梳與作品拍攝的詳實編排出版外，並為每一位藝術家錄製精緻的形象影片，藉此提供讀者更生動的影像閱讀觀賞感受。即日起至17日在文化局大廳，現場亦有新書展示、亮點系列文創商品、藝術家影片介紹播放、歷年叢書成果回顧；另外，即日起至7月15日止還有機會獲得《桃園藝術亮點》藝術大禮包！

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