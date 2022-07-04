大陸國境鬆綁！　放寬英德等125國入境限制

▲大陸大規模放寬入境檢疫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

繼上週把入境隔離時間減半後，大陸再宣布放寬包括英國、法國、德國、澳洲、日、韓等至少125個國家的部分入境防疫措施，取消和簡化多項手續，包括不再要求登機前12小時內進行抗原檢測，不再指定檢測機構等。這是新冠疫情蔓延2年半以來，大陸首次大規模放寬入境限制。

中國駐德國大使館發布通知，自7月2日起，所有自德國搭乘航班赴華人員，須在登機前48小時內進行「雙核酸」檢測。德國合法檢測機構出具的檢測證明均可接受，故不再要求登機前12小時內進行抗原檢測。

中國駐英國大使館6月30日也發布前往中國人員申請「健康碼」的最新規定，赴華人員可選擇出示任何一家英國合法檢測機構的核酸證明。赴中國人員可根據實際情況安排中轉路綫，但須向中國駐始發國及中轉國使領館分別申領「健康碼」。

中國駐義大利大使館也發布類似通知，包括使館不再指定檢測機構，中資企業和項目人員申請「健康碼」按照普通人員要求進行檢測，毋須提前進行隔離觀察和閉環管理；對赴華路綫和中轉次數不限制。

中國駐美國大使館當地時間1日發布通知，放寬對美國公民的入境限制。持有效核酸陰性證明的美國公民，現在可以申請並獲得從美國或第三國前往中國的綠色「健康碼」。此前，中國大使館只將「健康碼」給予從美國直飛中國的美國公民。由於直飛航班數量有限，美國飛中國機票價格曾高達1萬美元（約新台幣30萬元）。允許從第三國轉機赴華後，旅費有望大幅下降。

6月28日，大陸衛健委發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，密切接觸者和入境中國大陸人員的隔離時間和居家監測時間大減，由「14＋7」天，縮短為「7＋3」天。