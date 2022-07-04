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十全十美　藝群醫美集團新設第10家診所王正坤親自主持開幕

▲台南藝群醫學美容集團，4日在台北內湖捷運站開設第10家診所，順利達到十全十美的里程碑，由董事長王正坤親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南藝群醫學美容集團，4日在台北內湖捷運站開設第10家診所，順利達到十全十美的里程碑，由董事長王正坤親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疫情對於服務業的衝擊逐步縮小，民眾開始外出消費，經濟活動慢慢復甦，藝群醫學美容集團也4日在台北內湖捷運站開設第10家診所，順利達到十全十美的里程碑。

藝群醫美集團善用疫情期間進行展店與採購儀器，繼續逆勢擴張，因COVID-19疫情衝擊，產生新的經濟變化，例如網路購物經濟、體驗經濟、宅經濟、外送平台、短供應鏈的在地經濟、長供應鏈的短缺經濟等。

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藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，藝群醫美集團隨著疫情進行轉型，整合數位化管理，進行數位轉型，勤辦醫學教育，重視感動服務，謹守醫學核心價值，進而在疫情期間，快速逆勢展店，由台南的營運總部，擴展到台北、台中與高雄等人口稠密區。

▲台南藝群醫學美容集團，4日在台北內湖捷運站開設第10家診所，順利達到十全十美的里程碑，由董事長王正坤親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

醫學美容是熱門產業，必須以病人為中心，滿足病人的期望。醫美患者希望達到安全、便利、醫術、服務、品質等要素，因此醫學美容診所必須重視品質，深耕醫術，勤辦醫學教育訓練，安全治療病人，不誇大廣告，對於每一種醫學美容治療都必須詳細告知病人作用原理與副作用，保障病人安全，避免發生醫療糾紛。而隨著數位科技發展，醫療院所也必須進行數位轉型，讓管理方法變得更快速也更有效率。

王正坤醫師是皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學。

藝群醫美集團旗下有10家藝群診所與一家Dr.藝群保養品公司，診所分布在台北、台中、台南、高雄等直轄市。Dr.藝群保養品也屢屢在寶雅、屈臣氏與康是美等美妝通路，屢創銷售佳績。

藝群醫美集團董事長王正坤醫師表示，醫學美容診所除了醫學專業以外，仍要搭配企業管理。為了達到效率與提供優質客戶服務，藝群集團進行數位化，導入ERP企業資源規劃，讓所有數據與行政管理能夠即時結合，並且由報表分析來預測未來狀況。

▲台南藝群醫學美容集團，4日在台北內湖捷運站開設第10家診所，順利達到十全十美的里程碑，由董事長王正坤親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤指出，運用數位化，節省患者候診的等待時間，在藝群官網即時公告全國每家診所的看診號碼，讓患者可以透過手機隨時查詢看診號碼，等到號碼接近，再來看診。為了就近服務患者，比照便利商店的概念，在台灣各地開設分院，就近服務患者。但是數位化仍然需要搭配優質員工來提供患者感動服務，才有溫暖的感覺，科技搭配優質人性才是最佳組合。

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