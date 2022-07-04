男博士DIY「水杯摻嘉明」給女同學喝！她瞄一眼警覺　揪超噁真相

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日爆料稱，中國科學院上海有機化學研究所一名男博士向女同學水杯中投放精液，引發關注。該帖稱，「同學在實驗室安裝攝影機，拍下了作案過程。」隨後，中科院上海有機所副所長劉文回應，「這個事所裡正在嚴肅處理，肯定會嚴肅認真地去處理 。」

6月30日，有網友發帖爆料稱，中國科學院上海有機所一男子向女生杯中投放精液。該帖稱，因為有同學發現東西被動過，杯子中還有髒東西，所以在實驗室安裝攝影機，拍下了該男子的作案過程。

隨後，有傳言稱，有老師事發後因害怕涉事男博士自殺，因此不想開除他，甚至叫來其女朋友安慰他。另一老師則安慰受害女同學，稱精液沒有毒。

▲網傳中科院上海有機所一男博士向女生杯中投放精液。（示意圖／翻攝自pixabay）

6月30日深夜，大陸資深媒體人凱雷表示收到上機所博士爆料，「上海有機所男博士A向同學B（女）投放精液事件，博士A已被抓！但傳言有偏差，全所氣憤，所裡報警通宵配合警方辦案，該研究所的權限是勸退，開除只能由國科大（中國科學院大學）做出。」

爆料文表示，「研究生部老師一直在跟進調查事件，29日晚人渣就已經移交警方，之後研究生部也一直在配合警方調查處理，由於過於忙碌，本來他們想等警方調查出結果後在進行聲明，所以一直沒有出公告。」

據《澎湃新聞》4日報導，該男子因涉嫌尋釁滋事，已被上海警方行政拘留。