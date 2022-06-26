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MIT「騰雲無人機」繞台10小時成功降落！　測夜航、長途航行能力

無人機（圖／記者季相儒攝）

▲騰雲無人機10小時繞台飛行測試結束。（資料照／記者季相儒攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣中科院自主研製的無人機「騰雲機」近年緊鑼密鼓進行測試，昨（25日）深夜空軍騰雲2行無人機起飛繞台，超過10個多小時進行夜航、長途航行與偵查能力等測試，許多軍迷及軍事粉專都分享航線圖，紛紛關注騰雲機的動向。

臉書專頁「新‧二七部隊 軍事雜談」今（26日）凌晨分享騰雲機航線圖，表示25日深夜最大重頭戲，就是空軍騰雲2型無人機進行繞台，發文時騰雲機已起飛超過5個小時，據了解是測試夜航、長途飛行與偵查能力，飛行高度維持在1萬9600英尺，由花蓮起飛向北後向西繞行。

▲▼MIT「騰雲無人機、騰雲機」繞台10小時成功降落。（圖／翻攝臉書「新‧二七部隊 軍事雜談」）

▲軍迷追蹤騰雲無人機飛行狀態。（圖／翻攝臉書「新‧二七部隊 軍事雜談」）

粉專指出，騰雲機繞台一圈回到花蓮外海後並未降落，而是東出繼續飛行，接著轉向南方開始盤旋。另一個臉書粉專「台灣西南空域」分享，該架騰雲機於25日下午6點46分由花蓮起飛，於今晨5點02分返回花蓮落地，總飛行時間達10小時又16分鐘，全程開啟ADS-B訊號。

一名軍迷網友感動表示，「有幸見證這次國造無人機10小時飛行的完成」。其他網友紛紛留言，「這個續航力感覺可以啊」、「昨晚大約7點多看到它在花蓮市上空盤旋，第一次在夜間發現它，以為只是在測試夜航，沒想到飛的又久又遠」、「期待有背負四顆地獄火的能力」、「這麼大圈應該有快1500公里的航程了吧。」

此前國防部編列34億5200萬餘元，由中科院研發國內目前最大型無人機「騰雲」，外表酷似美軍「掠奪者」，共有4個武器掛載架，與美國製造的AGM-114「地獄火」飛彈（Hellfire）相容，代表能夠搭載「地獄火飛彈」，並能對0.5到8公里內的目標精準射擊。不過騰雲機未來搭載飛彈，應會裝備中科院研製的「萬劍彈」。

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