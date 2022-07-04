北投歐告亂竄！母女騎士一路遭狂吠猛追...粗心飼主下場曝

記者黃宥寧／台北報導

有夠驚險！台北市北投區一名母親騎車載女兒，行經溫泉路68巷口時，突遭1隻未繫繩的黑狗狂吠猛追，一度嚇壞險摔車，氣得到警局提告。警方循線找到「歐告」胥姓飼主，並依違反社會秩序維護法移送。士林簡易庭認，胥姓飼主縱容犬隻自由活動，導致犬隻嚇人，裁定處罰緩新台幣5000元。

▲北市北投區1對母女騎士行經溫泉路68巷口，突遭黑狗狂吠猛追險摔車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

胥姓飼主今年5月22日11時許，帶著黑色愛犬外出散步，但卻未繫繩，導致愛犬自由在大馬路上散步，但黑狗見到人車就興奮的狂吠，導致一對母女騎士嚇得花容失色，更為了想甩掉黑狗猛催油門狂衝，甚至差點摔車，所幸黑狗停止窮追，才沒釀成意外，被嚇壞的女騎士也決定到警察局提告。

▼黑狗主人未繫繩差點釀成母女騎士摔車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法院經查，認為胥姓飼主為盡監督人責任，認定飼主有縱容動物嚇人行為，違反社會秩序維護法第70條第3款縱容動物嚇人違序行為；另同法第70條第1、2款所謂「危險動物」，依立法理由，是指如虎、豹等，如無適當限制，對社會大眾具有危險的動物而言，而本案黑狗，為一般大眾經常飼養做為寵物動物，應認尚未達到與危險動物相類似危險性，而非社會秩序維護法第70條第1、2款所指的危險動物。