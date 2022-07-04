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傳統市場生意直落5成！花蓮市半價銅板購　100元商品50元帶回家

▲▼疫情影響消費，花蓮市推出傳統市場「半價銅板購」促銷活動，百元商品50元就可以帶回家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

疫情影響消費，花蓮市推出傳統市場「半價銅板購」促銷活動，百元商品50元就可以帶回家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受疫情影響，消費者到傳統市場採購大幅減少，經濟部中部辦公室於7月舉辦傳統市集「半價銅板購」行銷活動，花蓮市公有傳統市場包括重慶、中華及復興等市場均加入參與行列，只要新台幣50元就能帶回原價100元以上的商品。

▲▼疫情影響消費，花蓮市推出傳統市場「半價銅板購」促銷活動，百元商品50元就可以帶回家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市公所市場管理所長邱信都表示，在疫情最嚴重時期，市場人潮大約減少五成，經濟部為提升傳統市集商機，於7月份舉辦這項行銷活動，希望可以吸引民眾到傳統市場消費，增加攤商營收。

▲▼疫情影響消費，花蓮市推出傳統市場「半價銅板購」促銷活動，百元商品50元就可以帶回家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市參與「銅板半價購」活動的市場包括重慶市場、中華市場及復興市場，在7月份每週三，也就是7月6日、7月13日、7月20日及7月27日上午八點，民眾只要在上述三個市場消費，就可至兌換點以50元購買優惠商品，每份商品的價值為100元以上，每週活動每個市場提供至少400份商品供消費者選購，歡迎花蓮鄉親週週都來尋好康，商品數量有限，購完為止。

▲▼疫情影響消費，花蓮市推出傳統市場「半價銅板購」促銷活動，百元商品50元就可以帶回家。（圖／花蓮市公所提供，下同）

各市場兌換點及商品種類分別為中華市場：市場內魚區，商品有海鮮、雞蛋、蔬果、雜貨等。復興市場：市場內魚區，商品有乾料、海鮮、蔬果、肉品等。重慶市場：市場內中庭休憩區，商品有日用品、海鮮、蔬果、肉品、滷味小吃等。

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