俄邊境連環爆3死！至少50棟建築受損　俄議員嗆：發動軍事回應

▲圖為烏克蘭東部前線城市利西昌斯克(Lysychansk)戰火下的樣貌。(示意圖/路透)

記者詹雅婷/編譯

在烏克蘭東部前線城市利西昌斯克傳出淪陷之際,俄羅斯邊境城市別爾哥羅德(Belgorod)發生多起爆炸事件,當地首長3日證實,迄今總計3人死亡,至少50棟建築物毀損。俄羅斯議員把整起事件矛頭指向烏克蘭,認定這是烏方發動的直接侵略攻擊,呼籲發動軍事行動回應。

路透報導,爆炸地點發生在烏俄邊境以北約40公里的別爾哥羅德,依據別爾哥羅德州長格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)的說法,總計有11棟公寓大樓、39棟房屋受到波及,其中5棟被摧毀。

俄羅斯議員克里薩斯(Andrei Klishas)指責,這是烏克蘭針對別爾哥羅德發動的砲擊侵略,呼籲進行軍事回應,「別爾哥羅德平民死亡、民用基礎設施被毀,這些都是烏克蘭的直接侵略行為,需要用最嚴厲的方式進行回應,包括軍事手段」。

The result of Ukrainian strikes on #Belgorod this morning:



* Three people are dead.

* Four people are injured.

* 11 apartment buildings and at least 39 private homes were damaged. Five homes were destroyed completely.



This via Vyacheslav Gladkov: governor of Belgorod Oblast. https://t.co/5e9SsWzCv3