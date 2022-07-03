俄邊境連環爆3死！至少50棟建築受損　俄議員嗆：發動軍事回應

▲圖為烏克蘭東部前線城市利西昌斯克（Lysychansk）戰火下的樣貌。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

在烏克蘭東部前線城市利西昌斯克傳出淪陷之際，俄羅斯邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）發生多起爆炸事件，當地首長3日證實，迄今總計3人死亡，至少50棟建築物毀損。俄羅斯議員把整起事件矛頭指向烏克蘭，認定這是烏方發動的直接侵略攻擊，呼籲發動軍事行動回應。

路透報導，爆炸地點發生在烏俄邊境以北約40公里的別爾哥羅德，依據別爾哥羅德州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）的說法，總計有11棟公寓大樓、39棟房屋受到波及，其中5棟被摧毀。

俄羅斯議員克里薩斯（Andrei Klishas）指責，這是烏克蘭針對別爾哥羅德發動的砲擊侵略，呼籲進行軍事回應，「別爾哥羅德平民死亡、民用基礎設施被毀，這些都是烏克蘭的直接侵略行為，需要用最嚴厲的方式進行回應，包括軍事手段」。

The result of Ukrainian strikes on #Belgorod this morning:



* Three people are dead.

* Four people are injured.

* 11 apartment buildings and at least 39 private homes were damaged. Five homes were destroyed completely.



This via Vyacheslav Gladkov: governor of Belgorod Oblast. https://t.co/5e9SsWzCv3 — The Intel Crab (@IntelCrab) July 3, 2022

目前烏克蘭尚未針對此事做出立即回應。路透社無法獨立核實俄羅斯方面的說法。已知莫斯科當局已多次指責基輔政府對別爾哥羅德等俄國邊境地區發動襲擊。

自從俄烏戰火爆發後，烏克蘭西方盟友認定這是場無端的侵略戰爭，造成數千名平民喪命，許多城鎮被夷為平地。但俄羅斯仍否認烏克蘭特別軍事行動鎖定平民為目標，宣稱目的在讓烏克蘭非軍事化與去納粹化。

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