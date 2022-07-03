知名作家倪匡驚傳逝世！享壽87歲　他發文哀悼：今天中午走了

▲倪匡驚傳逝世。（圖／翻攝維基百科）



記者柯振中／綜合報導

知名科幻小說作家倪匡3日驚傳逝世！作家沈西城3日在臉書發文「傳倪匡仙逝，未知真假」，隔了一段時間又張貼新的貼文「倪大哥今午走了」，瞬間引起熱烈討論，不少粉絲在下方留言哀悼。

據了解，倪匡是兩岸知名作家，被譽為「香港四大才子」之一，與金庸、黃霑、蔡瀾等人齊名，雖然倪匡已封筆，但仍是華人科幻小說裡最具影響力的作家。

倪匡寫作範圍廣泛，主要為科幻小說，也跨足寫過靈異故事、武俠小說、偵探小說等等，知名作品包含《衛斯理系列》、《原振俠系列》等，也曾創作超過300部電影劇本。

▼沈西城突然發佈倪匡逝世的消息。（圖／翻攝臉書／沈西城）



作家沈西城3日下午4點53分突然發文，寫著「傳倪匡仙逝，未知真假」，時隔58分鐘後，又再度發佈新貼文「倪大哥今午走了」，瞬間引起粉絲哀悼。

▼倪匡（圖右）驚傳逝世。（圖／翻攝臉書／陶傑）



不少粉絲在下方留言緬懷，「永遠懷念衛斯理與原振俠」、「又一文壇巨人仙遊」、「很難過，又一位智慧的人走了」、「希望倪先生在另一空間生活美滿。RIP」、「珍惜每天及珍惜身邊人」、「可以這樣講，倪老先生生固有可戀，縱死而無憾矣，人生總算活得精彩，安息吧兩位。」