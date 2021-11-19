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3國小女童疑「飛升失敗」墜樓！學校旁書店禁賣修仙、玄幻小說

▲印度每年至少有2000人被雷劈死。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲3名女童愛看言情、修仙小說，被懷疑墜樓與此有關係。（示意圖／免費圖庫Flickr）

記者柯振中／綜合報導

江蘇省啟東市15日發生墜樓意外，3名小六的女學童從學校墜樓，其中一人目前仍未脫離險境。知情人士表示，3名女童成績不錯，平時愛看言情、修仙類的書籍，沒想到突然發生意外，讓熟人十分震驚。

綜合陸媒報導，3名女童15日下午放學時，正在排隊離開校園，途中脫隊跑到另一棟教學大樓，接著從樓上墜下，其中一人傷勢嚴重，失血性休克、肺臟、肝臟挫傷，目前仍在治療當中。

警方初步調查，排除外力介入的可能，沒有教師體罰，也沒有校園霸凌，跟網路遊戲也沒有關係，事件發生當天，3人沒被老師罵，也沒有異常的表現。

▲▼女童墜樓。（圖／《網易新聞》）

▲3名女童放學時脫隊，跑到另一棟教學大樓，接著墜樓重傷。（圖／《網易新聞》）

不過，在事發以前，3人私底下傳紙條，裡面有寫到「跳樓」，同學們雖然有看見，但不以為意，以為是在開玩笑。

對此，知情人士透露，3人成績不錯，還有人排名前十，性格上比較文靜，課餘時間喜歡看言情、修仙類小說，其中一人曾在上課中偷看小說，被沒收手機，會發生這種狀況，可能是受到修仙小說的「飛升」所影響。

▼事件發生以後，校園周遭的書店被要求下架玄幻、修仙類小說。（圖／《網易新聞》）

▲▼女童墜樓。（圖／《網易新聞》）

事後2天，周遭書店的玄幻、修仙類小說全數被下架，原來是當地相關管理人員走訪書店，要求禁止向學生販售，並要求嚴格把關書籍的質量、減少擺放言情類小說，並禁止擺放恐怖類小說。

啟東市文化市場綜合執法大隊說明，這屬於例行檢查。書店的工作人員則說，玄幻、修仙類小說屬於熱門書籍，穩居銷售榜首，貨架通常都擺在門口，現在已經清空，未來兩個月也不會販售。至於女童墜樓原因為何，仍待進一步釐清。

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