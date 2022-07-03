7歲女童「打1劑BNT」仍中MIS-C！醫：打2劑才會有續發性免疫





▲台灣不少5~11歲童已接種第一劑BNT疫苗。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，除了5歲以下之外，幼兒疫苗也已全面開打，不過今日有1名7歲童打過1劑BNT仍染疫，針對幼兒接種劑量，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬說，5~11歲需要打2劑才會產生續發性免疫，而且打完2劑其實就很夠了，因為免疫機能比較成熟，5歲以下則需要打到3劑。

打過1劑BNT的7歲女童是在6/1接種，但在6/5快篩陽性確診，之後進行居家照護，6月底開始有腹痛、食慾差3、4天，6/28發燒，次日至急診就醫，出現嘔吐、嘴唇乾、活動力下降和發炎指數升高等症狀，懷疑MIS-C收治住院，6/30開始使用免疫蛋白和類固醇治療，7/1退燒，目前病況改善，持續住院觀察中。

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針對幼兒打疫苗仍染疫，黃高彬說，從疫苗學來說，打1劑是讓身體辨識這是外來病毒，要對重症有保護力，一定要第2劑打完才會產生續發性的免疫，續發性免疫就是T細胞的記憶免疫，這時候才能預防重症跟死亡，而5~11歲孩童的免疫機能比較成熟，所以打2劑就很夠了。

至於5歲以下，黃高彬直言，打2劑是不夠的，根據輝瑞先前在美國的研究指出，5歲以下打2劑效果不好，保護力只有30%，本來要放棄了，之後他們又做了幾千例打第3劑的試驗，結果發現打第3劑效果可以打到7～8成，最後也定案接種3劑，尤其5歲以下一劑是打3微克，只是成人的1/10，所以之後莫德納幼兒疫苗也會建議打3劑。