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二哥討不到結婚費爆氣離家！嗆父母「刁民」　他傻眼：一定要給？

▲喜帖,喜宴,結婚,新婚。（示意圖／CFP）

▲男子因為要不到父母的結婚贊助爆氣離家。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

一名網友的二哥好不容易找到女友，2人相處了一年多，決定步入禮堂，二哥於是開口向父母要「結婚費」，沒想到因為費用問題，竟痛罵父母「刁民」，讓他十分傻眼，「請問大家，男方結婚父母幫忙出錢是理所當然的嗎？錯在不該分兩次給嗎？」

這名網友在「靠北婚姻2.0」分享，二哥好不容易交到了女友，交往期間也有帶回家，讓父母相當開心，2人相處了一年多，最後決定要結婚。

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沒想到，二哥後來趁著家人不在時，開口向父母要「結婚費」，因為「其他人結婚娶老婆，爸媽都會幫忙出錢」。當時網友的父母聽到，也一口氣答應了下來，但告知二哥「費用分2次給」，一次是結婚費用，另一次則當小孩出生的贊助費。

二哥聽完父母的說法，頓時感到相當氣憤，立刻把行李收一收，跑去住女友家，甚至還退出家庭群組、刪除好友、電話也不接，還痛罵父母「刁民」，讓網友傻眼，「稱呼自己辛苦生育，養育成人的父母為刁民，我爸媽真的難過至極！」

▼明明父母是希望分2次給，二哥卻爆氣離家，痛罵「刁民」。（示意圖／CFP）

▲婚禮,結婚,求婚。（圖／CFP）

網友說明，後來二哥拒絕溝通，也跟女友跑去登記結婚，至今2年多沒回家，現在就算接了電話，也只會責怪父母「結婚沒幫忙出錢」，同樣拒絕溝通，讓他傻眼至極，「請問大家，男方結婚父母幫忙出錢是理所當然的嗎？錯在不該分兩次給嗎？」

眾人看完了這起案例，則在下方留言安慰，「這樣很好呀，他得到他要的，你爸媽保有自己的錢！很棒呀，沒必要一定要假惺惺的相處吧」、「生到這種兒子雖然令人難過，但也只能看開，想出去就出去吧，就當做是家門不幸」、「這種兒子不要也罷！自己不努力還想靠爸媽哦！就當他入贅女方家吧」、「爸媽看開一點吧！這種小孩以後不要惹麻煩回來就好。」

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