英研究：過胖太瘦確診新冠「更容易重症」　住院死亡風險高

▲在全球新冠疫情大流行初期，肥胖被視為染疫重症一大風險因子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一項新研究指出，過胖、太瘦的族群確診新冠之後最容易出現重症，住院、死亡風險更高，但接種兩劑疫苗對這兩大群體均能提供良好保護力。這份研究已刊登在國際醫學期刊《刺胳針糖尿病和內分泌學》（The Lancet Diabetes and Endocrinology）。

團隊針對全英國超過900萬名成年人的數據進行研究，結果發現，新冠疫苗接種對各種體型的人群，無論身體質量指數（BMI）較高或較低，均能提供良好保護力，但與體重正常或過高的人相比，體重過輕的人效果稍低。

這份研究主要作者、牛津大學納菲爾德初級衛生保健學院講師彼爾納斯（Carmen Piernas）表示，若確診新冠，接種疫苗會大大降低重症風險，但也需要增加體重過輕族群的疫苗施打數量，因為該族群現階段的疫苗接種量比BMI指數較高的族群低。

彼爾納斯進一步說明，肥胖族群患病風險增加的原因尚待確認，但這與BMI指數較高者季節性流感感染率較高的狀況呈現一致，BMI指數較低者的疫苗有效性低，可能反映出因虛弱等其他體重較輕等相關條件所導致的免疫反應降低，目前仍需進一步研究BMI與免疫反應之間的關係。

不過作者也說明這項研究存在侷限性，例如BMI指數為自我測量等，且當時進行研究時，施打過3劑疫苗的人數有限，無法研究接種加強劑的效果。另外，這些數據也無法讓研究人員調查接種BNT、AZ或莫德納疫苗之間的關係，以及病毒變異株等。作者說，政府決策者應該要持續強調接種疫苗的重要性，對象包括所有民眾。