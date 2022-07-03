　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英研究：過胖太瘦確診新冠「更容易重症」　住院死亡風險高

▲▼腰圍,過胖,肥胖,過重,體重,減肥。（圖／pixabay）

▲在全球新冠疫情大流行初期，肥胖被視為染疫重症一大風險因子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一項新研究指出，過胖、太瘦的族群確診新冠之後最容易出現重症，住院、死亡風險更高，但接種兩劑疫苗對這兩大群體均能提供良好保護力。這份研究已刊登在國際醫學期刊《刺胳針糖尿病和內分泌學》（The Lancet Diabetes and Endocrinology）。

團隊針對全英國超過900萬名成年人的數據進行研究，結果發現，新冠疫苗接種對各種體型的人群，無論身體質量指數（BMI）較高或較低，均能提供良好保護力，但與體重正常或過高的人相比，體重過輕的人效果稍低。

這份研究主要作者、牛津大學納菲爾德初級衛生保健學院講師彼爾納斯（Carmen Piernas）表示，若確診新冠，接種疫苗會大大降低重症風險，但也需要增加體重過輕族群的疫苗施打數量，因為該族群現階段的疫苗接種量比BMI指數較高的族群低。

彼爾納斯進一步說明，肥胖族群患病風險增加的原因尚待確認，但這與BMI指數較高者季節性流感感染率較高的狀況呈現一致，BMI指數較低者的疫苗有效性低，可能反映出因虛弱等其他體重較輕等相關條件所導致的免疫反應降低，目前仍需進一步研究BMI與免疫反應之間的關係。

不過作者也說明這項研究存在侷限性，例如BMI指數為自我測量等，且當時進行研究時，施打過3劑疫苗的人數有限，無法研究接種加強劑的效果。另外，這些數據也無法讓研究人員調查接種BNT、AZ或莫德納疫苗之間的關係，以及病毒變異株等。作者說，政府決策者應該要持續強調接種疫苗的重要性，對象包括所有民眾。

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
被有錢公婆瞧不起　她考上公職鹹魚翻身
蕭淑慎腫瘤開刀後近況曝光　想生娃卻無法備孕嘆人生遺憾
獨／啦啦隊女神內衣直播爆紅賣！鍵盤魔人「標題」中傷　老闆怒告
張學友祝香港回歸25週年「漏說2字」　慘遭出征陸官媒急刪影片
王浩宇：台灣大多數的人都有房！　要餓死很難
資深藝人降落台灣！回台北老家...認不得了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國油價居高不下！拜登「靠這一招」控制油價：盼即時行動

持刀搶雜貨店狂砍「失手殺了自己」　男逃50公尺大出血斃命

北韓「被餓死的」比新冠死者還多　作物歉收又封城！脫北者曝慘況

英研究：過胖太瘦確診新冠「更容易重症」　住院死亡風險高

10歲女童墜海慘死！父母投資虛擬貨幣慘賠2000萬　家屬決定低調火葬

客機飛一半爆巨響「機身破大洞」　震撼照曝光！乘客下機才知嚇壞

澳洲放寬邊境管制　外國人6日起「未接種疫苗」也能入境

白俄羅斯成功攔截烏軍飛彈　指控烏克蘭試圖襲擊軍事設施

每天改做「這運動」有益心臟健康　研究：可多消耗20%熱量

東京連9天高溫逾35度　創1875年以來最長紀錄

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

黃宣主持一半「貼鬍子走上紅毯」　忍不住了...超長自我介紹

美國油價居高不下！拜登「靠這一招」控制油價：盼即時行動

持刀搶雜貨店狂砍「失手殺了自己」　男逃50公尺大出血斃命

北韓「被餓死的」比新冠死者還多　作物歉收又封城！脫北者曝慘況

英研究：過胖太瘦確診新冠「更容易重症」　住院死亡風險高

10歲女童墜海慘死！父母投資虛擬貨幣慘賠2000萬　家屬決定低調火葬

客機飛一半爆巨響「機身破大洞」　震撼照曝光！乘客下機才知嚇壞

澳洲放寬邊境管制　外國人6日起「未接種疫苗」也能入境

白俄羅斯成功攔截烏軍飛彈　指控烏克蘭試圖襲擊軍事設施

每天改做「這運動」有益心臟健康　研究：可多消耗20%熱量

東京連9天高溫逾35度　創1875年以來最長紀錄

22歲逆天長腿！　「火辣女團」夏娜勇闖樂壇

自小被拋棄…她升格人母「媽媽過得好嗎？」　網：眼睛酸酸的

資深從業人員評選　7大鄰居NG行為這點最倒彈

王威晨恢復尚未百分百　泰迪「投一休四」早有準備

顧狗滑手機他拿娃娃「逗空氣」　柴柴轉頭滿臉問號笑翻千人

台積電血崩！全球市值掉至13名　這家中企穩坐亞洲一哥

影／台匈友誼打勾勾！　林楚茵大秀匈牙利語：非常感謝大家

公家飯還是吃香！媳婦被有錢公婆瞧不起...考上公職鹹魚翻身

獨／來回30km喊價6千！導遊帶團玩澎湖　怒控老司機「坐地加價」　

美國油價居高不下！拜登「靠這一招」控制油價：盼即時行動

台中長髮裸女逛大街！無罩拉扯BMW男　警急調監視器曝真相

國際熱門新聞

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

1歲半嬰兒只吃蔬果被素食媽餓死　法院：一級謀殺

兄妹亂倫　男嬰全身鱗片慘死保溫箱

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

改做這運動　研究：多消耗20%熱量

緬甸軍機侵犯領空！泰F-16急升空攔截

男星挑戰屋頂跳海下巴撞碼頭　勸世破相照曝

奪命瞬間！噴射車PK飛機飆速爆炸1死

「10歲女童」父母投資虛擬貨幣慘賠2千萬

客機飛一半爆巨響　竟是「機身破大洞」

德州男性侵馬遭重判10年　定罪關鍵證物曝光

BA.5擴散速度驚人　德國：秋季疫情嚴峻

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

私校退場教授中年失業「改行當旅館櫃檯」！

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

說話沒在聽　庹宗康當場臉垮

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司門口

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面