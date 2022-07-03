黃珊珊掛無黨參選　王鴻薇：恐保留與民進黨合作空間「拉下蔣萬安」

▲台北市議員王鴻薇。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

各政黨積極佈局2022九合一選舉人選，但被民眾黨籍台北市長柯文哲指定為接班人的台北市副市長黃珊珊，因為仍保有親民黨身份，使民眾黨部分人士不滿，引發黨籍爭議。外傳柯文哲已拍板，黃珊珊用無黨參選，國民黨台北市議員王鴻薇認為，黃珊珊恐怕是為未來可以和民進黨保留合作空間。

王鴻薇3日指出，民進黨這次在台北市的策略，就是刻意拉抬黃珊珊的聲勢，以此來瓜分國民黨台北市長參選人蔣萬安的選票，沒想到在這陣子的操作之下，黃珊珊的民調已經竄升到第2名，民進黨的衛福部長陳時中在許多民調中反而是屈居第3。

王鴻薇認為，若未來陳時中的選情始終拉不上來，以民進黨選舉策略的最高原則，就是不讓蔣萬安能夠「光復台北」，最後民進黨選擇的可能就是和黃珊珊合作，最後台北市長的棄保效應，可能不會發生在蔣萬安和黃珊珊的身上，反而有可能是在黃珊珊和陳時中。

王鴻薇表示，民進黨如果未來要和黃珊珊合作，黃珊珊當然就不能以民眾黨籍來參選，用無黨籍參選也讓民進黨未來可以在策略選擇上和黃珊珊合作，「黃珊珊參選的算盤打得非常精巧，既承接了所有柯文哲的資源、光環，但未來仍保有和民進黨合作的無限空間。」