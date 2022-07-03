誠品24小時書店租約將到期　黃珊珊約見誠品董事長：一定會在台北開

▲台北副市長黃珊珊。（圖／翻攝黃珊珊臉書）



記者杜冠霖／台北報導

誠品信義店租約明年底到期，24小時書店恐怕走入歷史，對此，台北副市長黃珊珊表示，自己希望台北持續保有24小時書店，上週約誠品董事長吳旻潔討論，誠品也允諾一定會在台北開設，「而有關台北車站地下街部分，雙方也會依合約協商後續，在公平合理的原則下，去達成市民、市府與廠商三贏的局面。​」

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黃珊珊表示，上週自己也約了誠品董事長吳旻潔，討論誠品在台北市的發展問題。誠品的24小時書店，已經是城市的重要象徵，也是國際觀光客必來的景點。

黃珊珊指出，當時自己表達希望持續保有24小時書店，誠品也表示一定會在台北開設。而有關台北車站地下街部分，雙方也會依合約協商後續，在公平合理的原則下，去達成市民、市府與廠商三贏的局面。​

對於預算問題，黃珊珊也表示，為了處理2023年的預算，與今年底的振興追加預算，週五開了連續「六個鐘頭」的馬拉松會議，事關台北市的未來發展與擘劃。從疫後新經濟、能源短缺、極端氣候到高齡少子化，都是未來的20到30年間，台灣與全體國民得團結面對的挑戰。​

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黃珊珊指出，昨天去了花博一帶的新創聚落，台北目前共計15個新創基地，每個幾乎都是「滿租」，還有新創投資辦公室，一站式服務搞定開業大小需求，由專人協助稅務、法務、技術支援、媒合創投資金，基地也提供公司登記，已經持續七年多了。，「台北就是台灣的新創之都，我們會繼續做，並努力做得更好！」​