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大陸 大陸焦點 特派現場

老婆婆免費吃店家包子一年　竟只因「肉包破皮」抓狂怒砸店員

記者蔡紹堅／綜合報導

河南焦作一間包子店好心提供一名老婆婆免費的包子食用已超過一年，不料，老婆婆日前竟因為肉包的皮破了大發脾氣，想自己伸手到蒸籠換一個包子，甚至還用肉包丟擲店員。事件在網路上引起大量討論，許多網友都大罵老婆婆忘恩負義，非常同情包子店的遭遇。

根據《極目新聞》報導，包子店的老闆表示，老婆婆大約70多歲，每天早上都會一個人在他們店門口徘徊，有時會跟他們討吃的，店裡員工比較善良，都會免費送一兩個包子，這樣的情況大概已經持續一年。

7月1日上午，老婆婆跟往常一樣來討包子，女店員隨手從蒸籠裡面拿了一個肉包送她，但因為包子皮破了，婆婆就嫌棄想要換一個，還想直接伸手去蒸籠拿。

▼老婆婆拿起桌上的肉包丟店員。（圖／翻攝極目新聞）

▲▼老婆婆免費吃人包子一年　竟只因「肉包破皮」抓狂怒砸店員。（圖／翻攝極目新聞）

由於老婆婆沒有洗手，且店裡還有其他客人在用餐，女店員就把蒸籠移了開，沒想到老婆婆非常激動，把桌上的包子拿起來丟女店員，丟完之後就跑了。

女店員說，店裡的包子都是純手工的，有的麵皮沒包好就會裂開、破皮，但也不會影響口感，只是稍微難看點而已，店裡的員工平常都是吃這種包子。

女店員還說，店裡的員工都認識老婆婆，以前剛開始討食物時不會挑剔，但來久了以後就變得挑剔了。

老闆則強調，老婆婆用包子丟員工，讓大家都寒心，可是對方是個老人，也不會對她怎樣，只能多安慰一下員工。

事件也在網路上引起大量討論，許多網友都大罵婆婆忘恩負義，「救急不救窮，千萬不能救窮，接受別人幫助成為理所當然，絲毫沒有感恩的心，有一天沒滿足他，第一個恩將仇報，反咬你一口。」「給老闆點讚，希望能繼續做善事，善有善報！」「以前每天都捐20元給路邊的一個乞丐，有一天只給10元，他居然生氣了，嫌太少，好像我偷了他的錢。」

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