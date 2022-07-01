我國芒果被驗出新冠陽性！專家推測1路徑：誰說一定是台灣傳的

▲台灣進口到澳門的芒果被驗出新冠陽性。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

根據《澳門日報》報導，一批由台灣進口的芒果樣本，29日晚間新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性，澳門市政署隨即啟動應急預案，將20箱共重100公斤的涉事貨物全數封存銷毀。消息一出，有專家也在臉書發文衛教，全世界目前確實「沒有文獻證明有人吃了新冠食材而中鏢。」基本上不用擔心間接染疫問題，風險比隕石砸到還低。

大陸海關總署日前曾公告，從台灣輸大陸的冰鮮白帶魚、凍竹莢魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性。而今又再爆出進口至澳門芒果被驗出新冠陽性，引發各界議論。毒理專家招名威認為，先不論是否真的有新冠，但全世界目前都沒有文獻證實有人是吃了有新冠的食材而確診。

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招名威解釋，新冠病毒是透過口鼻飛沫傳染為主，「食材上的病毒不會沒事飄起來」；加上，先前曾擔心蔬果間接染疫的問題，但也不會有人用鼻子去吸聞這些食物。因此，「根本不用擔心會有間接染疫的問題」，更可說風險是比隕石砸到還低。

招名威說，很多案例也看到，就算確診了也未必會被快篩立刻驗出，主因還牽涉到「當下病毒量和Ct值」的問題，若像對岸這樣直接被驗出有大量病毒在表面，「應該是當下有確診者直接對芒果打噴嚏才是」。他直言，病毒又不會告訴你是從哪來的，「誰說一定是台灣，說不定是澳門本地的，你怎麼知道呢？」

招名威認為，從台灣出口到澳門或對岸地區，至少都要耗費數日，若有殘留病毒也死的差不多了，病毒量應該為數不多才是，很難被驗出來，但現在被驗出來，他擔憂的是，檢驗流程SOP是否正常？採集數據是否正確？稽核的大白是否健康？還有心態是否健全。

▲澳門政府公告我國進口芒果驗出新冠陽性。（圖／截自澳門市政署網站）

針對此事，農委會防檢局也做出回應。防檢局表示，「依據澳門檢疫規定，我國芒果應檢附本局簽發之輸出植物檢疫證明書，無特定有害生物或檢疫處理規定。」目前並未收到澳門通報該批芒果的不合格通知。

防檢局重申，目前科學研究，並未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人。以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切。呼籲澳門當局亦應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，以維貿易順暢。

食藥署則說明，並未收到澳門相關通知，如果經指揮中心評估有需要比照先前竹莢魚、白帶魚案件進行抽驗查核，食藥署會配合做檢驗動作。