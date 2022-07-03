超噁阿伯酒精噴鼻孔！正妹店員看傻「瘋狂消毒23秒」　誇張影片曝

記者閔文昱／綜合報導

疫情期間許多店家都會提供酒精供客人使用，不過，新北市三重區一間冰店卻有男子趁店員不注意時，拿起桌上的酒精直接朝自己的鼻孔噴，甚至還用雙手抹一抹口鼻後，再把多餘的酒精往地上甩，讓準備遞餐的正妹店員瞬間看傻，等男子一離開，店員趕緊拿起另一罐酒精猛噴23秒。畫面曝光後，引發熱議。

有網友將影片PO上臉書社團「爆料公社」，只見一名年長男子到一間冰店買冰品，並在等候時拿起桌上的酒精消毒手部，看似並無異狀，結果下一秒男子抬頭發現2名店員都背對著他處理餐點後，竟直接將手上的酒精往鼻孔噴，事後還若無其事的揉揉鼻子，再把多餘的酒精往地上甩，然後領取餐點離開。

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▲一名阿伯買冰時，竟拿店家酒精往鼻孔噴，讓女店員當場看傻。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

然而，這一切都被轉身後的女店員看在眼裡，她先是一臉驚訝的後退一步，等男子噴完鼻孔後，再小心翼翼地將餐點放到男子面前，待男子一離開，她馬上拿起另一罐酒精朝著桌上以及男子拿過的酒精瓶一陣狂噴，足足噴了23秒才停止。

影片一出，馬上引發不少網友痛批「誰家的長輩，真是丟臉死了」、「沒文化又沒水準的客人」、「阿伯你怎不乾脆整瓶喝掉，消毒更徹底」，另外也有網友認為，「店員的專業！值得頒獎」、「店員妹妹反應超讚」、「不知道為什麼，店員伸出那瓶開始噴的時候，我就笑了」、「幫那位一直噴酒精的妹妹加薪好嗎」。

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