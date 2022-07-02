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社會 社會焦點 保障人權

社會菜鳥馬尾女誤信損友淪車手　不知違法還擔心趕不上聚餐

▲社會新鮮人綁馬尾女誤信朋友淪為車手渾不自知。（圖／桃園警分局提供）

▲社會新鮮人綁馬尾女誤信朋友淪為車手渾不自知。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

23歲張姓女子剛成為社會新鮮人就遇詐騙集團，傻傻的聽信朋友介紹兼差，只要接收客人滙款再領出交給公司後，即可抽佣分紅賺外快，當員警告知已淪為詐騙車手犯法時，她卻只擔心趕不上公司聚餐，讓員警都不禁搖頭。

▲經員警說這是警示帳戶，她才顯緊張。（圖／桃園警分局提供）

▲經員警說這是警示帳戶，她才顯緊張。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局同安派出所1日16時許，接獲轄區金融機構通報，指稱顧客的銀行帳戶有大筆款項異常匯入的狀況，請員警到場協助處理。警員楊榮輝及蕭真宜立即趕抵現場瞭解，該綁馬尾張姓女子告訴警自己剛出社會就業收入不多，透過朋友介紹，表示精品代購公司找人合作，只要提供銀行帳戶接收客人的款項，再依照指示領出交付公司就可以領分紅。

▲警方帶回偵辦時她還電話聯絡擔心趕不上「正職」公司的聚餐。（圖／桃園警分局提供）

▲警方帶回偵辦時她還電話聯絡擔心趕不上「正職」公司的聚餐。（圖／桃園警分局提供）

張女接到公司指示到銀行準備轉匯帳戶內共220餘萬的「代購款」，並將帳戶結清，張女不疑有他便到銀行辦理手續，不料錢沒匯出警察卻來了，員警與行員透過查詢，張女欲匯入的帳戶已經被列為詐騙警示帳戶，且其所稱代購公司並無行業登記等資料，經與匯款人聯繫，他表示這筆錢是聽「股市投資群組老師」建議匯出的投資款，明顯與張女所說不同。

張女這時才顯得有些緊張，說自己其實沒去過公司，單純相信朋友說這只是一個兼差賺外快的工作，員警將其帶案偵處時，她還擔心趕不上公司聚餐，讓員警都不禁搖頭。

警方提醒，這個時候是畢業時節，許多社會新鮮人將進入職場開展人生規劃，追求夢想的時候，應謹慎小心勿蹈入求職陷阱，切勿輕信未經查證的不明訊息，以免求職不成反成詐騙集團幫兇。

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