移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

▲▼ 移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署嘉義縣專勤隊日前接獲民眾檢舉，吳姓民眾於嘉義縣民雄鄉倉庫成立電動自行車改裝工作室，非法聘僱及傳授印尼移工如何改裝未經授權的控制器，以提高車速，並透過臉書、抖音等社群軟體刊登廣告，藉此吸引更多移工改裝電動自行車。嘉義縣專勤隊連日監控蒐證，於6月30日會同保智警察大隊及嘉義縣警察局民雄分局聯合查處，當場查獲吳嫌及5名印尼移工違法改裝電動自行車及使用變造車牌，並起獲多臺未經授權控制器，全案依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法查辦。





近年來電動自行車改裝風氣盛行，吳嫌看準商機，並鎖定移工以此為主要代步工具，常為了增加性能不惜花錢改裝控制器、電池及馬達等零件，因此招募印尼移工從事改車及販售工作。為吸引更多移工購買及改裝電動自行車，移工更籌組車隊，共同研究如何將電動車改裝的更炫更吸睛，讓許多移工對改車趨之若鶩。

移民官也發現，移工車隊原訂於7月初在嘉義舉辦競速比賽，所幸移民官先掌握到情資，立即會同相關單位前往查處，一舉查獲吳姓國人及違法改裝車輛的5名移工，嚇阻違法改車及飆車歪風！





嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，由於電動自行車因改裝容易發生自燃、爆炸意外，也宣導近期公布修正的「道路交通管理處罰條例」電動自行車騎乘規定，未來電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，另擅自改裝合格的電動自行車最高可處新臺幣5,400元，呼籲移工不要為了想炫耀愛車，而發生意外或觸犯法律規定。也請民眾切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法恐面臨新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。希望民眾發現不法時，請踴躍向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)檢舉，共同打擊不法。