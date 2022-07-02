　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

▲▼ 移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

▲▼ 移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署嘉義縣專勤隊日前接獲民眾檢舉，吳姓民眾於嘉義縣民雄鄉倉庫成立電動自行車改裝工作室，非法聘僱及傳授印尼移工如何改裝未經授權的控制器，以提高車速，並透過臉書、抖音等社群軟體刊登廣告，藉此吸引更多移工改裝電動自行車。嘉義縣專勤隊連日監控蒐證，於6月30日會同保智警察大隊及嘉義縣警察局民雄分局聯合查處，當場查獲吳嫌及5名印尼移工違法改裝電動自行車及使用變造車牌，並起獲多臺未經授權控制器，全案依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法查辦。

▲▼ 移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

近年來電動自行車改裝風氣盛行，吳嫌看準商機，並鎖定移工以此為主要代步工具，常為了增加性能不惜花錢改裝控制器、電池及馬達等零件，因此招募印尼移工從事改車及販售工作。為吸引更多移工購買及改裝電動自行車，移工更籌組車隊，共同研究如何將電動車改裝的更炫更吸睛，讓許多移工對改車趨之若鶩。

▲▼ 移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

移民官也發現，移工車隊原訂於7月初在嘉義舉辦競速比賽，所幸移民官先掌握到情資，立即會同相關單位前往查處，一舉查獲吳姓國人及違法改裝車輛的5名移工，嚇阻違法改車及飆車歪風！

▲▼ 移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，由於電動自行車因改裝容易發生自燃、爆炸意外，也宣導近期公布修正的「道路交通管理處罰條例」電動自行車騎乘規定，未來電動自行車需合格掛牌並投保強制責任險才能上路，另擅自改裝合格的電動自行車最高可處新臺幣5,400元，呼籲移工不要為了想炫耀愛車，而發生意外或觸犯法律規定。也請民眾切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留失聯移工及其他非法外來人口從事工作，否則違反就業服務法恐面臨新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。希望民眾發現不法時，請踴躍向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)檢舉，共同打擊不法。

▲▼ 移工組車隊秀炫車，遭移民署盯上，破獲電動自行車改裝集團。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
爸媽過世「他都在錄影」　庹宗康揭心聲：蠻痛苦的
戴資穎「背後擊球」讓辛度出界　外媒讚嘆：只能微笑以對
被控性侵楊實秋兒子　「熊界天菜」歌手躲旅館被逮
士林死亡車禍「保全無辜慘死」　肇事者：我要去救地球！
快訊／基隆外木山溺水！女客沒上岸　尋獲無生命跡象
要帶傘！雨彈不只侷限午後　連轟7天趨緩時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

亂倫性侵女兒還拍照！　狼父自認「情堪憫恕」求減刑...法官打臉

被控性侵前議員之子　大馬歌手逾期滯台...3條通緝躲旅館持毒被逮

高雄缺德工廠下雨天偷排廢油！　居民扮柯南蒐證...環保局開罰了

轎車高速撞2車「保全等紅燈無辜慘死」　肇事者：我要去救地球！

快訊／基隆外木山海興游泳池傳溺水！　女客離岸50公尺尋獲不治

閃燈路口不讓「2車對撞」　貨車一路搖晃衝民宅...路旁停車也遭殃

北港朝天宮行政大樓突冒濃煙　電器走火警鈴大作...8消防車搶救

北市轎車高速衝撞2車「1死1昏迷」　急剎狂冒白煙...恐怖畫面曝光

承德路清晨死亡車禍！轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

「撿打火機」撞工程車2死　肇事砂石車司機呆站路邊

移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

亂倫性侵女兒還拍照！　狼父自認「情堪憫恕」求減刑...法官打臉

被控性侵前議員之子　大馬歌手逾期滯台...3條通緝躲旅館持毒被逮

高雄缺德工廠下雨天偷排廢油！　居民扮柯南蒐證...環保局開罰了

轎車高速撞2車「保全等紅燈無辜慘死」　肇事者：我要去救地球！

快訊／基隆外木山海興游泳池傳溺水！　女客離岸50公尺尋獲不治

閃燈路口不讓「2車對撞」　貨車一路搖晃衝民宅...路旁停車也遭殃

北港朝天宮行政大樓突冒濃煙　電器走火警鈴大作...8消防車搶救

北市轎車高速衝撞2車「1死1昏迷」　急剎狂冒白煙...恐怖畫面曝光

承德路清晨死亡車禍！轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

陸對港供電累計破3000億kWh　佔香港總用電量的四分之一

在地人最愛！台中「爆汁系」手工湯包　加上特製辣油、薑絲更涮嘴

快筆記！美國人氣冰「冰淇淋買1送1」不限口味爽吃半年

誰是當今羽壇女單前3名頂尖好手？戴資穎謙虛回應讓球迷讚爆

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月…最後發文鼻酸

iPhone 1萬3有找！3C通路五款「小手機」優惠一次看

國際熱氣球嘉年華盛大開幕　20熱氣球台東鹿野繽紛升空

快訊／雨彈開轟！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

移工組團改爆電動車辦比賽　炫彩車燈被盯上...警破非法改裝廠

紐約反擊美最高法院！參院拍板：禁持槍進大眾交通等「敏感場所」

德州貨櫃駕駛入境笑呵呵　事發後裝倖存者假送醫

社會熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

承德路轎車追撞休旅車噴飛夾困騎士　1死2輕重傷

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

139縣道死亡車禍！　重機卡電桿陽光騎士身亡

酒後搭電梯門被夾頸　壯男痛毆老翁反被打趴在地

亂刷餐廳負評！手賤夫妻檔下場曝

全台最後公娼「桃園天天樂」今熄燈　負責人身分曝光

北市轎車衝撞2車畫面曝　煞車狂冒煙「害1死1傷」

保全等紅燈無辜慘死　肇事者：我要去救地球！

北部最大騙愛集團慘了　滿萬贈大咪咪抱枕　

背阿嬤照片徒步環島挨批作秀　15歲台南弟說話了

全聯收銀員辱女客是小偷　法院判賠「驚人金額」

更多熱門

相關新聞

洗蔥場現非法移工　雲林移民署單日查獲14人

洗蔥場現非法移工　雲林移民署單日查獲14人

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊日前接獲檢舉，指出二崙鄉洗蔥工廠及虎尾鎮工地有疑似聘僱失聯移工非法從事工作。雲林縣專勤隊偕雲林縣警局及雲林縣府勞青處組成聯合稽查小組，一舉查獲4男3女共7名失聯移工，並將6名非法雇主及1名非法仲介一同訊後，依違反就業服務法函送雲林縣政府裁罰。

「專車接送」出門除草　移民署查獲7非法移工

「專車接送」出門除草　移民署查獲7非法移工

斗六「尊龍會館」亂象多　縣府提六項承諾回應

斗六「尊龍會館」亂象多　縣府提六項承諾回應

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6/23登記結婚

妙齡女遭逃逸移工猛撞昏迷　原定6/23登記結婚

行車糾紛駕駛抄鋁棒恐嚇移工　被搜出槍毒慘了

行車糾紛駕駛抄鋁棒恐嚇移工　被搜出槍毒慘了

關鍵字：

嘉義縣專勤隊外籍移工

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

失眠必吃「6大營養素」！營養師激推：一覺到天亮

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面