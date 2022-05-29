台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

▲台南市警永康分局偵辦菲籍移工疑似與人發生行車糾紛，遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，循線查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局受理偵辦1件菲籍移工疑似與人發生行車糾紛、遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，因係暴力傷害恐嚇且為涉外案件，警方成立專案小組極追查，28日查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒，全案依槍砲、毒品等罪嫌送辦。

永康分局龍潭派出所5月13日接獲一名菲律賓籍移工報案，稱曾於5月1日上午11時許，騎乘電動車行經台南市永康區永科北路與永科王田大道時，與一自小客發生行車糾紛，竟遭該駕駛攔車持鋁棒攻擊恐嚇，因此到派出所報案請求協助。

警方獲報後立即啟動調查，案經多日比對分析調查，發現33歲吳姓犯嫌涉有重嫌，經蒐集相關事證向臺南地方法院聲請搜索票，專案小組於28日拂曉出擊，在永康區富強路二段吳嫌住處，緝獲吳嫌，查獲槍枝兩把（非制式手槍1把、模擬槍1把）、彈匣2個、子彈6顆以及安非他命毒品等證物，續在吳嫌當時所駕駛的車上順利查扣犯案之鋁球棒，全案偵訊後依槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，將持續向上溯源追查。

警方指出，本案由於被害人對於犯嫌傷害恐嚇內容表達不清，透過翻譯亦無法明確了解，僅表示對方口氣與眼神相當凶狠。經逮捕到吳姓犯嫌後，吳嫌表示看對方是外籍移工且獨自一人好欺負，而故意用台語恐嚇放話並用鋁棒攻擊洩憤，結果引來警察上門，讓他相當錯愕。

永康分局長甘炎民表示，龍潭派出所所長林伯翰及專案人員皆於今年4月底處理外籍失聯移工案而感染新冠肺炎，5月中旬才結束隔離。剛返回工作崗位，面對外籍移工案件仍秉持不分國籍，積極蒐證偵查，進而查獲非法槍械與毒品，相當肯定員警們勇於任事的態度與精神。

永康分局指出，由於龍潭所轄區永康工業區為外籍移工的重要生活圈之一，保護外籍移工防止被害亦是龍潭所相當重要的工作與任務。本案將持續追緝非法毒品槍械向上溯源刨根，從源頭阻斷非法來源管道，維護治安平穩，避免遭不肖分子擾亂秩序，以淨化治安讓民眾安心。