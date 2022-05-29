　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

▲台南市警永康分局偵辦菲籍移工疑似與人發生行車糾紛，遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，循線查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局偵辦菲籍移工疑似與人發生行車糾紛，遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，循線查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局受理偵辦1件菲籍移工疑似與人發生行車糾紛、遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，因係暴力傷害恐嚇且為涉外案件，警方成立專案小組極追查，28日查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒，全案依槍砲、毒品等罪嫌送辦。

▲台南市警永康分局偵辦菲籍移工疑似與人發生行車糾紛，遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，循線查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局龍潭派出所5月13日接獲一名菲律賓籍移工報案，稱曾於5月1日上午11時許，騎乘電動車行經台南市永康區永科北路與永科王田大道時，與一自小客發生行車糾紛，竟遭該駕駛攔車持鋁棒攻擊恐嚇，因此到派出所報案請求協助。

▲台南市警永康分局偵辦菲籍移工疑似與人發生行車糾紛，遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，循線查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方獲報後立即啟動調查，案經多日比對分析調查，發現33歲吳姓犯嫌涉有重嫌，經蒐集相關事證向臺南地方法院聲請搜索票，專案小組於28日拂曉出擊，在永康區富強路二段吳嫌住處，緝獲吳嫌，查獲槍枝兩把（非制式手槍1把、模擬槍1把）、彈匣2個、子彈6顆以及安非他命毒品等證物，續在吳嫌當時所駕駛的車上順利查扣犯案之鋁球棒，全案偵訊後依槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，將持續向上溯源追查。

▲台南市警永康分局偵辦菲籍移工疑似與人發生行車糾紛，遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，循線查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，本案由於被害人對於犯嫌傷害恐嚇內容表達不清，透過翻譯亦無法明確了解，僅表示對方口氣與眼神相當凶狠。經逮捕到吳姓犯嫌後，吳嫌表示看對方是外籍移工且獨自一人好欺負，而故意用台語恐嚇放話並用鋁棒攻擊洩憤，結果引來警察上門，讓他相當錯愕。

永康分局長甘炎民表示，龍潭派出所所長林伯翰及專案人員皆於今年4月底處理外籍失聯移工案而感染新冠肺炎，5月中旬才結束隔離。剛返回工作崗位，面對外籍移工案件仍秉持不分國籍，積極蒐證偵查，進而查獲非法槍械與毒品，相當肯定員警們勇於任事的態度與精神。

▲台南市警永康分局偵辦菲籍移工疑似與人發生行車糾紛，遭對方持鋁棒傷害恐嚇案，循線查獲涉案33歲吳姓男子，起獲2把手槍、子彈、安非他命毒品及作案鋁棒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，由於龍潭所轄區永康工業區為外籍移工的重要生活圈之一，保護外籍移工防止被害亦是龍潭所相當重要的工作與任務。本案將持續追緝非法毒品槍械向上溯源刨根，從源頭阻斷非法來源管道，維護治安平穩，避免遭不肖分子擾亂秩序，以淨化治安讓民眾安心。

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
快訊／尼泊爾飛機驚傳失聯　機上22人生死不明
兒童重症再增2人　1歲女童、6歲男童腦炎救治中
快訊／今增145死！102人沒打滿三劑　30多歲男敗血性休克
快訊／本土+76539各縣市分布曝！　「僅1縣市」破萬
快訊／今增145死！　本土+76539例
LIVE／6月邊境管制將鬆綁　陳時中最新說明
天母棒球場正妹熱舞「雙球上下晃動」！1分33秒運動片震暈網
快訊／西門町男「高懸9F半空」！　背後原因超暖心
孫藝真爆懷孕！「小腹隆起照曝光」狂飄孕味
1樓排到3樓！　美女主播帶5歲兒奔小學打疫苗…驚見現場人龍
WHO考慮猴痘列「國際關注公衛緊急事件」　專家：別重複新冠錯
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

保一警遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝！火大連告3罪

無照少年借車買檳榔　轉彎一個MOVE「刁車」尷尬了

快訊／西門町男「高懸9F半空」困大樓外牆！警消營救揭超暖原因

付錢還分手超暴怒！恐怖情人持槍指名女友坐檯　同事赴約慘遭勒脖

很多孩子走了快辦我！6藍委聲援郭彥均　赴刑事局「自首」遭拒

基隆愛三路麥當勞今晚熄燈　清晨5點排隊爆衝突！少年遭砍濺血

台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

撞擊畫面曝！民車突竄出...333旅軍車遭撞「翻肚」躺路中

扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

山貓鏟斗意外壓死女大生　老手曝關鍵「死亡區域」

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

高爾宣不捨女友芮德被酸民罵　霸氣護愛「手賤想嗆人來我這邊」

孤輪哥突下車「打空氣拳」　騎士拉轉一聲被狂瞪12秒

保一警遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝！火大連告3罪

無照少年借車買檳榔　轉彎一個MOVE「刁車」尷尬了

快訊／西門町男「高懸9F半空」困大樓外牆！警消營救揭超暖原因

付錢還分手超暴怒！恐怖情人持槍指名女友坐檯　同事赴約慘遭勒脖

很多孩子走了快辦我！6藍委聲援郭彥均　赴刑事局「自首」遭拒

基隆愛三路麥當勞今晚熄燈　清晨5點排隊爆衝突！少年遭砍濺血

台南行車糾紛...駕駛抄鋁棒恐嚇移工！被搜出槍毒下場慘

撞擊畫面曝！民車突竄出...333旅軍車遭撞「翻肚」躺路中

扮女誆代言內衣騙裸照　噁男詐姊妹花「身材好要共患難」

山貓鏟斗意外壓死女大生　老手曝關鍵「死亡區域」

KID半夜「一通電話」他點頭首錄《玩很大》！人脈超廣…坤達認：黃隊最強

大谷翔平連5場無安打　本季最長打擊低潮

兒童重症累計22例「已10人死亡」　有11人腦炎！

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

保一警遭學弟「打斷腿」　跛腳走進派出所畫面曝！火大連告3罪

味全龍「龍粉知己女孩日」6月登場　揪姐妹聊塔羅、玩拍貼

今增145死！102人沒打滿三劑疫苗　30多歲男敗血性休克亡

端午優惠！姓名「中1字」55元爽玩樂園　防疫乖寶寶打3劑只要333

中重症+378「兒童重症再增2人」　1歲女童、6歲男童腦炎救治中

快訊／本土76539「新北最多14848」　各縣市病例數曝

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

社會熱門新聞

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

情侶摩鐵剛退房吵起來　女跌10米深河床送醫

高雄妹下面濕想跑　腳踩「這一盒」露餡

鹿港29歲男輕生亡　今晚10點送肉粽路線曝

東石「最美馬桶」攤位遭破壞　屋主氣炸

女大生告他性侵　1姿勢做一半才喊「不要」判無罪

暫不約談郭彥均！刑事局追內容農場來源

即／高雄18歲少女練開推土機遭壓死

板橋工人父子清地下道倒地　送醫搶救不治

基隆麥當勞今晚熄燈　清晨排隊爆衝突濺血

快訊／汐止男縱火！警開3槍擊中左腿

端午前夕苗栗民宅白蛇闖入　鄉親：吉兆

台74機車道15輛機車連環撞　3車燒毀13人送醫

更多熱門

相關新聞

西門町短裙女遭偷拍　正義夫妻制止反挨告

西門町短裙女遭偷拍　正義夫妻制止反挨告

1對陳姓夫妻在捷運西門站附近，發現張姓男子坐在廣場動作奇怪，近看發現他手機畫面上是坐在對面的年輕女子內褲，陳姓夫妻當場制止並提醒被害人，張男倉皇逃走後，又跑回頭找陳姓夫妻理論，控告陳姓夫妻涉嫌搶手機還出言恐嚇，台北地檢署25日以罪嫌不足為由，處分不起訴陳姓夫妻，另案偵辦張男涉嫌妨害秘密罪。

揚言把裸照性愛片PO網　變態男下場曝

揚言把裸照性愛片PO網　變態男下場曝

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘痛毆硬上

暴力夫恐嚇「毀容斷腳筋」　人妻慘痛毆硬上

行車糾紛脫口「X你娘！」　外送員代價出爐

行車糾紛脫口「X你娘！」　外送員代價出爐

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

演戲被當真　廖老大不忍了怒告

關鍵字：

外籍移工行車糾紛棒球隊恐嚇槍毒

讀者迴響

熱門新聞

女星交到高帥男友　試車結果GG：落差太大

警察打警察！保一學弟營內「狠斷學長腿」

急診醫確診：真的不是小感冒！　6症狀曝

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

「堵得住郭彥均、堵不住我的」　蔡英文臉書被灌爆

王心凌借過！網挖「她才是平民天后」

黃子佼收到總統來信！

嘉義32人水上摩托車團衝澎湖　1女落海！海巡漏夜搜尋

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

今飆36℃！明雨區擴大　下波「全台變天」時間曝

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

徐巧芯挨轟欺負警察！教授：違規就乖乖閉嘴

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面