　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

百年老站到亞洲最大！　直擊豐台站「重疊設計」雙層車場

記者蔡儀潔／北京報導

豐台站曾是北京最老的火車站，擁有超過百年歷史，如今經過3年半的改建，搖身一變成為亞洲最大的鐵路樞紐，佔地面積達12萬坪，而且首次採用「高鐵+火車」雙層車場重疊設計。總設計師向《東森新媒體ETtoday》介紹，最大的難點是如何做到與城市相融合。

127歲的豐台站日前以全新面貌重新開通運營，每小時最高可容納1.4萬人同時候車，設有32條到達出發線，32個客運站臺面。

中國鐵路設計集團豐台站改建工程項目總設計師陳世和表示，豐台站位於北京西三環和西四環之間，整體設計最大的難點，是在緊張的土地資源上，如何做到與城市融合，不會形成分割的感覺。

▲▼ 豐台站,北京豐台站,豐台火車站。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲豐台站的高鐵層。（圖／記者蔡儀潔攝）

在寸土寸金的北京城，豐台站為了節約土地資源，採用了雙層車場設計，形成了「樓上跑高鐵、地面跑火車、地底跑地鐵」的立體交通模式，成為大陸首座採用「高鐵、火車」雙層車場重疊設計的特大型車站。

中鐵建工豐台站指揮部總工程師許慧介紹，高鐵在「空中走」，車場「負重」非常大，豐台站鋼結構工程用鋼量達19萬噸，地基基礎足足有2層樓高。

▼ 豐台站地面的「普速層」，即火車層。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 豐台站,北京豐台站,豐台火車站。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者實際到車站，第一感覺就是非常明亮溫暖，車站內的巨大光廊下，種植了許多活體綠植，顯得生機勃勃，這與大陸其他車站的金屬感不同。

中國鐵路北京局集團站房工程管理部副指揮長王秀範介紹，中央光庭580多公尺長的採光天窗導入自然光，與此同時，兩側並排的自然通風系統導入新鮮空氣，二者綜合作用下，為植物生長提供了基礎。

▼ 豐台站580公尺的中央光庭導入自然光和自然風，使活體植物可以大範圍種植。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 豐台站,北京豐台站,豐台火車站。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，高鐵站台也暗藏玄機。為了讓在高鐵站台正下方的候車大廳也明亮起來，天花板的地方裝了超過200個「光導管」，通過高反射材料，將自然光「傳送」至候車大廳，類似潛水艇的淺望鏡，雙模式無電照明系統令豐台站每年可節省用電量約95萬度電，減少碳排放900餘噸。

▼ 天花板上的光導管將自然光導入候車廳（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 豐台站,北京豐台站,豐台火車站。（圖／記者蔡儀潔攝）

室內外裝修方面，豐台站站房項目設計負責人馬輝介紹，車站整體設計是「工業風」搭配金黃色陶板，體現出「豐收、喜慶、輝煌」內涵。

王秀範表示，豐台站的設計是以人為本作為出發點，非常注重「細節」，例如室內柱子等物的邊角進行圓柔化處理；上下手扶梯旁安裝了玻璃板，防止旅客玩手機時掉落物品；設置超過6000個指路標識，防止旅客迷路等。

他還特別向記者介紹，在地面普速場的站台採取「中空設計」，一方面是工作人員不會跟上下車的旅客搶道，另一方面是改善了維修人員的工作條件和環境，只在廊道里行走更加安全、方便，「我們將各種成熟化的技術融合在一起，最大限度為旅客提供舒適便捷的環境。」

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
大谷翔平炸裂！本季第18轟出爐　率天使領先太空人
店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光
台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館：師傅拳拳到位
92歲嬤染疫急診「等29小時」亡　家屬質疑延誤送醫
網紅公審19歲「無照重機女」　孫生溫暖3字回覆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

23歲網紅「伏屍浴缸」放血！遇害原因曝光　曾來過台灣合影101

百年老站到亞洲最大！　直擊豐台站「重疊設計」雙層車場

23歲女網紅伏屍浴缸　「疑兇前男友」黑歷史起底

正妹畢業6年胖15kg變「大媽」！膠原蛋白全流失　可怕對比照曝光

國小兒帶女同學回家　爸爸默默躲廁所不出來「網狂讚懂事」

朱立倫指「會聲援香港民主」　國台辦：多說有利兩岸和平的話

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

習近平演說強調「愛國者治港」　陸委會：一國兩制走樣變形

基建狂魔在豆腐河床「插穩」鋼筋　歷時8年帕德瑪大橋通車

剛看完棒球賽…女大生「突昏倒墜軌」遭列車當場輾斃！學霸背景曝

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

「撿打火機」撞工程車2死　肇事砂石車司機呆站路邊

23歲網紅「伏屍浴缸」放血！遇害原因曝光　曾來過台灣合影101

百年老站到亞洲最大！　直擊豐台站「重疊設計」雙層車場

23歲女網紅伏屍浴缸　「疑兇前男友」黑歷史起底

正妹畢業6年胖15kg變「大媽」！膠原蛋白全流失　可怕對比照曝光

國小兒帶女同學回家　爸爸默默躲廁所不出來「網狂讚懂事」

朱立倫指「會聲援香港民主」　國台辦：多說有利兩岸和平的話

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

習近平演說強調「愛國者治港」　陸委會：一國兩制走樣變形

基建狂魔在豆腐河床「插穩」鋼筋　歷時8年帕德瑪大橋通車

剛看完棒球賽…女大生「突昏倒墜軌」遭列車當場輾斃！學霸背景曝

斯文男友「床上反差」驚呆她　女網友：無法裝作不想要這種

曼哈頓公園放20隻羊吃掉「外來種」　萌樣吸大批市民遊客觀看

LIVE／迎接9歲生日！經歷假孕期正愛睏　「圓仔」提早吃蛋糕

大谷翔平炸裂！本季第18轟出爐　率天使領先太空人

福原愛改當藝人…觀眾罵爆節目照上！　電視台高層揭關鍵原因

終於等到！高雄最新飯店8月試營運　「高空酒吧、透明泳池」搶先曝光

林哲熹忙拍戲「腹痛到站不直」！　緊急就醫吊點滴…病況曝光

好暖！薛茲爾送2A全隊AirPods　花20萬請吃龍蝦大餐　

北市旅館淪毒品交易站　毒販「198包毒咖啡」加倍賣落網

陳炳辰／「一個北投、兩個世界」　單價破百萬路段領頭衝

德州貨櫃駕駛入境笑呵呵　事發後裝倖存者假送醫

大陸熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

正妹畢業6年變「大媽」　可怕對比照網看哭

23歲網紅遇害原因曝光　曾來過台灣合影101

國小兒帶女同學回家　父默默躲廁所

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

23歲女網紅伏屍浴缸　「疑兇前男友」黑歷史起底

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

朱立倫指會聲援香港　國台辦回應

男童直盯正妹伴娘半小時還流口水　爸爸眼神死

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性　暫停進口一週

豆腐河床「插穩」鋼筋　帕德瑪大橋通車

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

一家吃隔夜西瓜全送醫搶救！幼童腎衰竭險死

更多熱門

相關新聞

亞洲最大鐵路樞紐客站　北京豐台站6／20開通運營

亞洲最大鐵路樞紐客站　北京豐台站6／20開通運營

「百年老站」北京豐台站經過4年的改擴建，將於下週一（6月20日）重新開通運營，改造後的北京豐台站將成為亞洲最大鐵路樞紐客站，運營初期安排旅客列車120列。

關鍵字：

豐台站北京豐台站亞洲最大鐵路樞紐

讀者迴響

熱門新聞

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

失眠必吃「6大營養素」！營養師激推：一覺到天亮

直播網紅黃恩萼車禍亡！團隊不捨

YT廣告「你知道這是什麼嗎？」爆紅　釣出本尊回應

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

更多

最夯影音

更多
女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面