百年老站到亞洲最大！　直擊豐台站「重疊設計」雙層車場

記者蔡儀潔／北京報導

豐台站曾是北京最老的火車站，擁有超過百年歷史，如今經過3年半的改建，搖身一變成為亞洲最大的鐵路樞紐，佔地面積達12萬坪，而且首次採用「高鐵+火車」雙層車場重疊設計。總設計師向《東森新媒體ETtoday》介紹，最大的難點是如何做到與城市相融合。

127歲的豐台站日前以全新面貌重新開通運營，每小時最高可容納1.4萬人同時候車，設有32條到達出發線，32個客運站臺面。

中國鐵路設計集團豐台站改建工程項目總設計師陳世和表示，豐台站位於北京西三環和西四環之間，整體設計最大的難點，是在緊張的土地資源上，如何做到與城市融合，不會形成分割的感覺。

▲豐台站的高鐵層。（圖／記者蔡儀潔攝）

在寸土寸金的北京城，豐台站為了節約土地資源，採用了雙層車場設計，形成了「樓上跑高鐵、地面跑火車、地底跑地鐵」的立體交通模式，成為大陸首座採用「高鐵、火車」雙層車場重疊設計的特大型車站。

中鐵建工豐台站指揮部總工程師許慧介紹，高鐵在「空中走」，車場「負重」非常大，豐台站鋼結構工程用鋼量達19萬噸，地基基礎足足有2層樓高。

▼ 豐台站地面的「普速層」，即火車層。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者實際到車站，第一感覺就是非常明亮溫暖，車站內的巨大光廊下，種植了許多活體綠植，顯得生機勃勃，這與大陸其他車站的金屬感不同。

中國鐵路北京局集團站房工程管理部副指揮長王秀範介紹，中央光庭580多公尺長的採光天窗導入自然光，與此同時，兩側並排的自然通風系統導入新鮮空氣，二者綜合作用下，為植物生長提供了基礎。

▼ 豐台站580公尺的中央光庭導入自然光和自然風，使活體植物可以大範圍種植。（圖／記者蔡儀潔攝）

另外，高鐵站台也暗藏玄機。為了讓在高鐵站台正下方的候車大廳也明亮起來，天花板的地方裝了超過200個「光導管」，通過高反射材料，將自然光「傳送」至候車大廳，類似潛水艇的淺望鏡，雙模式無電照明系統令豐台站每年可節省用電量約95萬度電，減少碳排放900餘噸。

▼ 天花板上的光導管將自然光導入候車廳（圖／記者蔡儀潔攝）

室內外裝修方面，豐台站站房項目設計負責人馬輝介紹，車站整體設計是「工業風」搭配金黃色陶板，體現出「豐收、喜慶、輝煌」內涵。

王秀範表示，豐台站的設計是以人為本作為出發點，非常注重「細節」，例如室內柱子等物的邊角進行圓柔化處理；上下手扶梯旁安裝了玻璃板，防止旅客玩手機時掉落物品；設置超過6000個指路標識，防止旅客迷路等。

他還特別向記者介紹，在地面普速場的站台採取「中空設計」，一方面是工作人員不會跟上下車的旅客搶道，另一方面是改善了維修人員的工作條件和環境，只在廊道里行走更加安全、方便，「我們將各種成熟化的技術融合在一起，最大限度為旅客提供舒適便捷的環境。」