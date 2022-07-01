上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

▲重機爭取路權騎上國道。（圖／翻攝畫面／大型重機車主提供）

記者李姿慧、陳煥丞／台北報導

國內大型重型機車爭取上高速公路逾10年未果，發起今(7/1)中午至7/4中午上國道行駛爭取路權，證明重機走國道很安全，因今非假日，大型重機團體推估約有300到400輛重機上國道。

國道公路警察局股長許敦淵表示，有關網路社群發起大型重機行駛國道爭取路權訴求，公警局予以尊重，因國道仍未有開放大型重機行駛路段，因此將配合主管機關部署警力停休執法，並協調各縣市警力一起執行，防堵大型重機進入國道，一旦大型重機進入國道範圍，將斷然處置、嚴正執法。

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許敦淵強調，目前機車禁止行駛國道，違規將罰3千到6千元，國道現場沒有合於法規的空間讓機車駛離，因此會當場拖吊移除和排除；目前陸續在網路上接獲網友分享和線上民眾通報，確實有大型重機進入國道，攔停件數還在彙整，若沒有攔獲，也會調監視影像蒐證和舉發。

▲重機爭取路權騎上國道，國道公路警察局股長許敦淵說明。（圖／記者陳煥丞攝）

高公局則表示，目前尚未有行駛國道大型重機車輛數統計，各分局監看還沒蒐集到太明顯狀況，呼籲大型重型機車車主能透過合法理性方式來表達訴求，建議不要違規上國道，高公局一直以來都是依法行政，呼籲用合法跟理性方式進行這項活動。

高公局表示，目前國道還沒有開放路段，高公局也一直都在持續蒐集相關民調和檢核等資料，希望大家在理性情況下一起來討論這個議題，而不是用這方式，高公局下半年會擇期進行民調，年底會有初步結果，不過民調結果只是其中蒐集各界意見看法，並非依照民調結果決定開放與否。

▲重機爭取路權騎上國道。（圖／翻攝畫面／大型重機車主提供）

大型重型機車經營同業全國促進會榮譽理事長洪宗寶則表示，根據主要國家高速公路與一般道路 A1（死亡）車禍比例顯示，英國高速公路死亡率較平面道路低3.4~4.9倍，日本高速公路的死亡率較平面道路低5.3倍，德國高速公路的死亡率較平面道路低3.2倍，美國高速公路的死亡率較平面道路低6.5倍，北市新生高架橋和市民大道等數據也是如此，顯示橋上事故死亡率比橋下低5倍，顯示高架橋和國道等封閉路權較為安全。

洪宗寶指出，大型重型機車在一般道路上行駛都要注意公車停靠，路邊停靠車輛是否開車門，是否有小動物或小貓、小孩突然跑出來，封閉式國道就沒有這問題，旁邊沒有遮蔽物，視線視野可以看得比較遠，比較安全，只要人和車不要惡意逼車，每個人走自己的路，在國道上行車秩序肯定不一樣，包括交通部報告也有這樣的發現，且根據檢核報告，大型重機在快速或高速道路上違規行為不常見，且在國3甲試辦道路上未發生過A1死亡車禍。