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超狂！YouBike2.0騎到台南　他嘆「跨縣市借還」被拒

▲▼超狂！YouBike2.0騎到台南　他嘆「跨縣市借還」被拒。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲高雄一名男網友從高雄騎著YouBike2.0到台南。（圖／翻攝爆怨2公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男子騎著YouBike2.0到台南，卻發現不能跨縣市租還，感嘆腳踏車系統沒有整合實在不方便。然而，網友看完驚嘆男子的毅力太強，「騎到台南！你太狂了」。

該名男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他從高雄湖內區騎著YouBike2.0前往台南過二層行橋，再到都會公園繞一圈，大約騎了8公里，但到現場卻發現不能還車。

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他表示，沒想到同樣都是台灣的「公共自行車」，卻不能跨縣市借還，甚至YouBike系統也不能跨縣市，從台北騎到台中歸還，感嘆「外縣市宿命」，「累死…又要折回高雄」。

網友看完紛紛留言，「能從高雄騎到台南也蠻強的」、「先用App查詢哪邊可以停。如果沒有點，就不要騎過去」、「既然都騎到台南了，再騎到北上嘉義過夜好了」、「因為這本來就是要供民眾短程租借方便使用的」、「可以騎來台北啊來一趟高北之旅，但千萬不要騎來基隆，騎來基隆你還要騎回新北喔」、「真的不能跨縣市！如果把YouBike2.0騎到台中歸還了就必須要再付調度費」。

也有人說，「就不是一家公司，不然你去蘋果問它為什麼不能維修安卓」、「好像只有你會騎到台南內，為何不坐火車？」、「台南市是自己開發的獨立系統，這比較尷尬。再來YouBike問題，這是縣市政府簽約租用、拆帳問題了。台北租的車，帳目上算台北市政府資產，跨縣市移動到台中後，到時又需要用人工搬運的方法將這台後送回台北」。

據悉，YouBike系統的腳踏車若騎到其他縣市，會收取跨區調度費，台北到台中要815元、嘉義935元、高雄1065元；台中到台北要815元、嘉義660元、高雄875元；嘉義到台北要935元、台中660元、高雄715元；高雄到台北要1065元、台中875元、嘉義715元。

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